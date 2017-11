¿Se parece a Griezmann el polémico San Gabriel del cartel de Navidad que indigna a los sevillanos?

La Asociación de Belenistas de Sevilla ha presentado el tradicional cartel de las fiestas de Navidad de este año, que es obra del artista Manuel Peña.

Sin embargo, la imagen, que muestra al arcángel Gabriel sosteniendo en su mano derecha la Giralda, coronada por una azucena blanca abierta, ha causado mucha polémica en la capital andaluza.

La reacción de los sevillanos van desde que el arcángel se parece al futbolista del Atlético de Madrid y exjugador de la Real Sociedad Antoine Griezmann, hasta que parece de una película de Almodóvar o de las fiestas del orgullo gay.

Porque dicen que es el cartel de Navidad que si me dicen que es el de las Fiestas del Orgullo me lo creo también https://t.co/K1WYkvqONd

El ángel del cartel de las fiestas de navidad del Ayuntamiento de Sevilla, está cantando claramente "Yo soy aquél" de Raphael en lugar de "El tamborilero". — Vanessa LAW (@VanessatLAW) 26 de noviembre de 2017

. Desde pequeño muestra notables aptitudes artísticas, concretamente en la pintura, de «estilo hiperrealista» ha querido expresar en la obra «el comienzo de la Navidad. El momento en el que el arcángel Gabriel se presenta con una azucena, que se convierte en Giralda, y ofrece la Navidad a los sevillanos haciendo un eje vertical. Con su mano izquierda el ángel señala al cielo, de donde proviene. El ángel que anuncia la Navidad en Sevilla», describía.«Este es mi cartel de la Navidad de Sevilla 2017. Este es el cartel que la Asociación de Belenistas de Sevilla ha apoyado y apoya en todo momento. . Entiendo que el artista está expuesto a todo tipo de críticas», así se muestra Manuel Peña tras los comentarios recibidos durante las últimas horas a través de las redes sociales.. Afortunadamente yo vivo de la pintura y ahí está mi trayectoria como mejor ejemplo», dice el artista. A su juicio, «esta obra se sale de lo convencional. No todos tenemos en mente una Navidad con un Belén, un árbol o Reyes Magos. Mi Navidad es más espiritual, lo engloba todo. El Arcángel Gabriel (ser místico y mensajero) es el anunciador de la Buena Nueva. De ahí el lema de el cartel «Y Ella lo escuchó».¿Cubrimos al David de Miguel Ángel? ¿El Ángel por qué no puede atraer al espectador con esa mirada? ¿Cubrimos la mirada del Ángel del Éxtasis de Santa Teresa?... ¿Por qué no se ve la azucena como símbolo de virginidad? Y la vemos de otro modo... ¿Por qué no vemos una Sevilla dorada y llena de luz? ¿Acaso esta ciudad no es conocida por su color especial...?», se pregunta.«¿Por qué Sevilla a pesar de su esencia barroca (esencia que comparto) no puede evolucionar en el tiempo y una vez que se presenta algo fuera de lo común, algo diferente se menosprecia?», concluye.