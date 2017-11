El polémico adiós de una sidrería de Gijón: «Manada de impresentables»

Echó el cierre a su sidrería y aprovechó su presencia en Facebook para quedarse a gusto. Una sidrería de Gijón se despidió hace unos días de sus clientes tras ocho meses ininterrumpidos. Los responsables del establecimiento anunciaron la difícil decisión a través de las redes sociales, donde a través de un mensaje agradecieron el cariño «a cuantas personas han venido y disfrutado, de nuestra comida, sidra y ambiente, os tendremos en el recuerdo».

El mensaje contiene también algún que otro guiño a quienes, a su entener, trataron de ponerles palos en las ruedas. «Nos vamos agradecidos a los amigos que un día nos dijísteis, que iríais al local que tuviese aparcamiento, este lo tenía y no aparecísteis», podía leerse en una publicación cargada de ironía.

"“Agradecidos también de esa manada de impresentables que nos difamaron hasta la saciedad, en especial a Alba ex camarera de este local por decir a los cuatro vientos que no se le habia pagado cuando el tema es que nunca trabajo tan poco y cobro tantisimo".

Sigue el escrito del responsable de Bodega La Encina-Casa Marcelo: "También un especial recuerdo al enano de polígono conocido por Javier el negro, POR CIERTO ME DEBES DINERO, Andres de verdad hazte mirar no puedes mentir de la manera que lo haces, en fin patada en los cojones a todos y cada uno de aquellos y aquellas que nos difamaron todo este tiempo, a los que venían a traficar que seles echo [sic], asi como a los que consumían coca, al amigo de mi tio, Felipe, los he visto tontos pero como tu ninguno, lazarillo es lo que eres, no esperaba esta actitud”.

Las palabras del dolido hostelero, que aseguró haberse quedado «a gusto», no duraron mucho en la red social. El mensaje, publicado originalmente en la tarde del lunes fue eliminado horas después junto con la página que lo contenía.