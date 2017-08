Polémica en la red por la venta de unos sujetadores infantiles El artículo está destinado a menores de 7 a 13 años y la firma mantiene que sólo estan moldeados, que no tienen relleno EL DIARIO VASCO Martes, 1 agosto 2017, 19:54

La polémica está servida en torno a un artículo de la cadena Primark. Se trata de un sujetador con relleno dirigido a niñas de entre 7 y 13 años que ha lanzado la firma con el nombre de 'Mi primer sujetador' y que incluye el mencionado relleno. Muchos usuarios han puesto el grito en el cielo y acusana a Primeark de «sexualizar» a las niñas destinatarias del producto. El debate se ha abierto en las redes sociales.

Una de las usuarias escribía: «Horrorizada de que Primark esté vendiendo sostenes acolchados para niñas de entre 7 y 13 años».

El debate estaba servido en las redes entre quieren criticaban la «hipersexualización a la que se veían sometidas las niñas al usar este tipo de sujetadores» y quienes defendían que el sujetador sólo estaba moldeado, pero que no tenía relleno. La propia tienda defendió precisamente ese argumento. Uno de sus portavoces declaró que las acusaciones no tenían fundamento ya que los sujetadores «sólo estaban moldeados, pero no tenían relleno».