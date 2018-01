Polémica en un torneo de surf en Laredo: el ganador cobrará 2.000 euros y la ganadora... 500 La prueba La Invernal, que cuenta con subvención del Ayuntamiento, se ha vuelto objeto de polémica ABEL VERANO Jueves, 25 enero 2018, 14:46

La tercera edición del campeonato de surf La Invernal, que se celebrará en la localidad cántabra de Laredo este viernes y sábado, viene acompañada de una fuerte marejada. Y es que el grupo municipal Sí Se Puede Laredo (SSPL), en la oposición, ha tachado de «sexista» esta competición deportiva por prever un premio mayor a los ganadores de la categoría masculina frente la femenina, al tiempo que critica que la cantidad que se paga por la inscripción no sea la misma en ambos casos.

Según señaló ayer SSPL, es el tercer año de esta competición «que se anuncia a bombo y platillo» como el concurso con el mayor premio en metálico del invierno, en parte debido a los 17.900 euros más IVA de subvención pública que recibe por parte del Ayuntamiento de Laredo». Así, esta formación afirma que el Consistorio no solo organiza este campeonato, sino que también lo patrocina, siendo el montante en premios de 7.000 euros.

SSPL deja claro que está a favor de que se lleven a cabo actividades que repercutan de manera positiva en la economía local, y más todavía si se realizan fuera de la temporada estival. «Pero lo que no podemos tolerar es que sean actividades discriminatorias, en este caso sexistas, como es La Invernal de Laredo». Este grupo municipal considera que es «inaceptable» que el primer premio en categoría masculina reciba una dotación económica de 2.000 euros y la misma posición en categoría femenina vaya a ganar cuatro veces menos.

La organización, por su parte, argumenta que reparte los premios en función del nivel de los competidores y del número de inscritos

Según apuntan, lo mismo ocurre con el segundo puesto (1.200 euros contra 300), situación que se agrava en el tercera plaza, ya que la categoría femenina gana cinco veces menos (1.000 euros contra 200). «El global de dotación económica es de 5.900 euros para la categoría masculina y 1.100 para la femenina (84% contra 16%)».

La formación que integran Carmen García y Adelia Melero señala que después de trasladarles su malestar al equipo de gobierno socialista, «se nos dice en comisión que debemos congratularnos porque el año pasado las mujeres no tuvieron premio económico».

SSPL considera que es «asombrosa» la «hipocresía» que se muestra desde el equipo de gobierno de Laredo al apoyar campañas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres y que, por otro lado, «permita esta práctica sexista en un campeonato que organiza y subvenciona». Un campeonato que también es «sexista», según denuncian, en cuanto a la inscripción, ya que cobra 40 euros a los hombres y 20 a las mujeres. «Una diferencia que es incomprensible y que, en ningún caso, puede justificar la diferencia existente en los premios que van a recibirse», señala el partido.

«Quieren boicotearnos»

La agencia de comunicación responsable del evento, Spankys, rechazó ayer las acusaciones de SSPL y aseguró que el reparto de los premios «va en función del nivel de los competidores y del número de inscritos en cada categoría». «Hay muchos más surfistas masculinos». En concreto, 60 hombres y diez mujeres, aunque solo dos categorías: masculina y femenina. En este sentido, la responsable de comunicación de La Invernal recordó que en la primera edición de esta prueba sólo participaron hombres y en la segunda hubo alguna mujer, «pero muy pocas». «Si igualásemos los premios, sería injusto para los surfistas masculinos, ya que viene gente de mucho nivel. Sería un agravio nefasto».

Spankys cree que no tienen mucho sentido estas acusaciones de Sí Se Puede Laredo, «que lo que hacen es hacer perder el tiempo a los organizadores de un evento que ha funcionado muy bien desde que se celebró la primer edición ¿Cobra lo mismo Messi que una futbolista femenina? Es un poco absurdo», apuntaron desde la agencia. «Está montado así. No digo nada que no se sepa ya. El nivel de competición y el que más gente o espectadores mueva, tiene más premios. Es la oferta y la demanda», defienden desde la organización. Spankys cree que no se puede comparar a surfistas profesionales con aficionados. «Están malmetiendo en un evento que está funcionando muy bien y que lleva tres ediciones. Quieren boicotearnos. Hay personas que hacen y otras que deshacen. Estas (por SSPL) son las que deshacen todo». En esta edición los surfistas más destacados son el gallego Gony Zubizarreta, segundo clasificado europeo por la WSL (Word Surf League) en 2017, y el germano-portugués Marlon Lipke, «top 34 mundial».