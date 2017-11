La polémica excursión de un colegio a El Corte Inglés Una madre califica el viaje de «puro consumismo y marketing» y el centro escolar señala que forma parte de una «unidad didáctica» EL DIARIO VASCO Jueves, 2 noviembre 2017, 11:21

¿Qué harías si recibieras un comunicado del colegio de tu hijo de seis años en el que se anunciaba que se había organizado una excursión en el que el destino era El Corte Inglés? Pues piensatelo, porque ha ocurrido en el colegio CEIP Andalucía de Málaga y una madre ha mostrado su indignación a través de las redes sociales, colgando una carta en (Twitter, recibiendo comentarios de todo tipo, tanto a favor como en contra de su postura ante el viaje programado para el próximo 8 de noviembre..

“Los alumnos/as de 1º de primaria visitarán El Corte Inglés de Mijas en horario de 10 a 12 de la mañana para participar en una serie de actividades que han organizado para nuestro alumnado: desayuno en la cafetería, taller de escritura y visita a diferentes departamentos: electrónica, juguetería, etc.”, así explicaba el colegio la excursión en una nota. “Ese día no hace falta que traigan su desayuno habitual, ya que desayunarán gratis en la cafetería de El Corte Inglés”. Así rezaba la misiva del centro escolar.

«Ni educativo ni divertido»

La respuesta de la madre fue contundente: “No me parece una excusión adecuada para niños de 6 años a dos meses de Navidad. No me parece nada educativa ni divertida. Cualquier familia que resida en Fuengirola conoce El Corte Inglés y no creo que sus instalaciones sean un museo como para ir de excursión. Y por último y más importante, muy recalcado, me parece puro consumismo y marketing. Cosa de la que me niego totalmante a hacer partícipe a mi hijo con 6 años habiendo muchos sitios bonitos por visitar. Procuro inculcarle valores en la vida y enseñarle un mundo distinto y bonito. Mi hijo no es publicidad!!. Gracias".

La contestación de Francisco José Gutiérrez González, director del CEIP Andalucía, tampoco tiene desperdicio: "La actividad a la que se alude se enmarca dentro de una programación perteneciente a una de las tres unidades didácticas integradas, proyectadas para el primer ciclo de Primaria, que tienen su temporalización y se llevan a cabo, por tanto, en el primer trimestre del curso, de las cuales tienen conocimiento los padres y madres, pues han sido informados en las recientes reuniones prescriptivas con las familias. El proyecto en cuestión se titula “Visito el centro comercial” donde, como su nombre indica, todos los contenidos trabajados desde las diferentes áreas, versan en torno a este centro de interés, incluyendo cuestiones como la educación para el consumo responsable. La “visita a un centro comercial”, es demanda y solicitada por parte del equipo docente y no obedece a iniciativa ni oferta de ninguna entidad al Colegio".

«Carácter voluntario»

El director del CEIP Andalucía también recuerda que la visita "tiene un carácter voluntario y opcional" y admite que la actividad "es susceptible de originar opiniones diversas en uno u otro sentido" aunque lamenta que "en ningún momento se han seguido los cauces normales para manifestar y comunicar el desacuerdo con esta actividad a ninguno de los agentes implicados, como pueden ser los tutores y tutoras, individual o colectivamente durante las reuniones con las familias o a la propia dirección del Centro".

