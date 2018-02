En la mitad de los platos de pescado hay cambiazo por especies más baratas Un estudio de Azti Tecnalia realizado en toda España por encargo de la Unión Europea revela el fraude entre lo que pone en la carta y lo que nos llevamos a la boca 01:14 Plato de pescado con patatas / Fotolia SONIA ARRIETA Viernes, 16 febrero 2018, 21:18

En un restaurante será difícil que le den gato por liebre, pero en los platos de pescado el cambiazo parece estar a la orden del día. Así lo demuestra un estudio de Azti realizado en toda España por encargo de la Unión Europea. Según sus conclusiones, en la mitad de los restaurantes analizados se sirven platos de pescado que no se corresponden con lo indicado en el menú. Es decir, que en la mitad de ocasiones que en la carta leemos merluza del Cantábrico, lo que realmente comeremos será otra especie similar o su origen estará muy lejos de nuestras costas.

Técnicos del centro tecnológico de innovación marina y alimentaria han tomado 300 muestras en 204 restaurantes de 15 comunidades autónomas. Los análisis de ADN practicados no dejan lugar a dudas. El cambiazo "afecta al 83% de las muestras de lenguado, un 73% de la merluza y un 53% en atún rojo", según asegura el director de Azti Tecnalia, Rogelio Pozo.

"Hay que destacar que esto no es un problema de seguridad alimentaria porque no hay riesgo para la salud del consumidor pero sí hay un fraude". Un engaño que desde Azti sitúan "en la órbita de los importadores y primeros intermediarios porque un pescado limpio y cortado es difícil de distinguir". En algunos casos puede producirse antes incluso de que el género entre en Europa por el puerto de Rotterdam. Un caso habitual son los calamares, fácilmente intercambiables por pota cuando se venden troceados. "En general, los restaurantes son los primeros que pagan como caros ejemplares baratos", asegura. «Los primeros que quieren saber qué resultado han dado los análisis son los propios restaurantes. Les sirve para corroborar la calidad del género con el que trabajan. En los casos contados en que les hemos comunicado que el ADN no coincidía se han llevado una gran sorpresa», prosigue.

El timo no está únicamente en un cambio en la especie. Afecta a su origen y al precio. Sigamos con el ejemplo de la merluza. El precio de una buena pieza del Cantábrico puede situarse en el mercado en unos 20 euros el kilo. "Detectamos que no se sirve 'Merluccius merluccius' sino que la han sustituido por la variedad que hay en Chile o en Namibia y que puede costar entre 2 y 3 euros el kilo", explica Pozo. Otro caso típico y conocido en la Península es el atún rojo, que se vende a precio de oro en la Almadraba. Allí las mafias "compran atunes blancos y los tintan con remolacha para venderlos como atún rojo". Azti comparó los ADN con una inmensa base genética para discernir qué especie concreta es la que acaba en nuestro plato.

El estudio encargado por la Unión Europea se ha realizado en "establecimientos de hostelería, restaurantes y colectividades (como residencias y colegios)". El fraude en el etiquetado de pescado "afecta a uno de cada tres platos en la UE", según las 582 muestras tomadas en el Viejo Continente. España empeora aún más en ese registro y alcanza una media del 50%. "En la Península se consume más pescado y casi no hay diferencia si incluimos el margen de error. En España y en Europa hay más casos cuanto más barato es el menú. Aquí en menús de más de 50 euros es un 11%, asciende a un 38% entre 20 y 50 euros y es más de la mitad (53%) en los menús de menos de 20 euros", valora Pozo. Hay especies, como el mero, el cazón y el pez mantequilla, en que el mal etiquetado alcanza el 100% pero sobre un muestreo pequeño de esas dos especies.

Cuatro casos en Euskadi

La gastronomía vasca se ha salvado de la quema, aunque Azti solo ha analizado por ahora los menús de más de 35 euros. Se han tomado 145 muestras en restaurantes de gama media alta de Euskadi. Solo han encontrado cuatro casos en que no coincidía lo que decía la carta y lo que había en el plato. Un txipiron que, pasado por el microscopio, se convirtió en "chipirón de Patagonia". Un lenguado que no tenía el ADN del 'solea solea' sino que venía de África. Una merluza del Cantábrico recién llegada de Chile y otro cabracho que viajó miles de kilómetros fuera del agua. Esos cuatro casos suponen solo un 3% de fraude en la gama alta, una cifra que se antoja irrelevante ante la media española y europea.

Puede sorprender que sólo se hayan tomado muestras en los restaurantes vascos de más de 35 euros y no de los menús más baratos ya que es en estos últimos donde se concentran los mayores porcentajes de fraude. «Los analizaremos también. El motivo de haber escogido la gama alta es porque es la que más se asocia a la gastronomía del País Vasco y la que mejor nos representa», aseguran desde Azti.