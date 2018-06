Plantas antimosquitos: diez claves para utilizarlas de manera eficaz Plantas repelentes de mosquitos en Endanea. Al fondo, la jardinera y paisajista Ana Herran trabaja en el vivero. / LUSA La paisajista y jardinera donostiarra Ana Herran explica cómo impedir que estos indeseables insectos perturben la paz de tu hogar utilizando plantas para repelerlos AINHOA IGLESIAS Miércoles, 27 junio 2018, 14:00

«Si crees que eres demasiado pequeño para marcar una diferencia, intenta dormir con un mosquito». Esta frase del Dalai Lama se ha utilizado en infinitos discursos sobre motivación. No es objeto de este artículo insuflar brío a las masas, pero sirve para dar cuenta de lo molesto que puede ser el zumbido nocturno de este pequeño insecto. No hablemos ya de sus picaduras. Ahora que llega -¡por fin!- el sol y el calor, son cientos los hogares que se aprovisionan de todo tipo de artefactos para combatir a los indeseados huéspedes. Pulseras, aerosoles, lámparas, enchufes... son innumerables los ahuyentadores que se comercializan. No obstante, desde tiempos inmemoriales se ha empleado un sistema totalmente natural que, bien aplicado, resulta tan efectivo como cualquier otro: las plantas. Así lo defiende la jardinera y paisajista Ana Herran, mientras se afana en reponer macetas y asesorar a la clientela del vivero Endanea. «La albahaca es una buena opción, pero como me dice que su balcón es sombrío, mejor llévese el geranio limón», aconseja a una de ellas. Y así, entre flores y consultas, esta joven donostiarra de 28 años ofrece diez claves para proteger los hogares sin usar químicos.

1. Prevenir o tratar

El plan a seguir a la hora de protegerse de los mosquitos es diferente si lo que se quiere es ahuyentar a estos chupasangres, o acabar con ellos. «Para evitar que se cuelen en casa se utilizan diferentes plantas de exterior, ya sea en terrazas y balcones o en el alféizar de la ventana. Si ya están dentro, lo mejor es poner pequeñas plantas carnívoras en las estancias más propensas a atraerlos, como por ejemplo la cocina», explica Herran.

2. ¿Son más efectivas las plantas carnívoras?

Dado que atajan el problema de raíz, podría pensarse que las plantas carnívoras son más efectivas pero, según la empleada de Endanea, no es así. «Lo mejor siempre es prevenir. La plantas carnívoras dan buen resultado, pero limitado, ya que solo acaban con los mosquitos que se aproximan a ellas. Las especies de exterior directamente reducen la entrada de insectos en el interior del hogar. ¿Lo ideal? Combinar ambas estrategias», asesora.

3. ¿Qué tipos de plantas de exterior se utilizan?

Según Ana Herran, hay que diferenciar dos tipos, las que tienen flores y las que no. «En el primer grupo encontramos el tagete, que puede ser amarillo, naranja o de ambos colores. También está el geranio limón, que da una flor pequeñita, normalmente rosa. En el grupo de las plantas de hoja están la citronella, la hierba luisa y la albahaca».

Arriba, tagetes. A la izquierda, geranio limón, a la derecha, Ana Herran coloca unas plantas de albahaca. / LUSA

4. ¿Cuál es la reina en lo que a espantar mosquitos se refiere?

«Sin duda la citronella. Es una especie que llega hacia verano y tiene un intenso aroma a limón. Es la más efectiva de todas. Lo que pasa es que más que una planta parece hierba y hay a gente que no le entusiasma su aspecto», aclara.

5. A pleno sol... o no

Tagete, citronella, albahaca, geranio limón... son plantas que deben estar en el exterior, preferiblemente en una zona donde reciban sol varias horas al día. ¿Pero que ocurre con las ventanas y balcones sombríos, con orientación norte o que, en definitiva, no reciben prácticamente sol directo? «Las opciones son un poco más limitadas. La albahaca seguramente no va a resistir, pero el geranio limón sí sería una buena opción», reitera la experta.

6. La importancia de la proporción

Utilizar plantas contra los mosquitos es según Ana Herran muy efectivo, siempre que se haga de manera correcta. «No sirve de nada colocar una planta pequeña en una balconera de dos metros. Hay que poner varios ejemplares, por ejemplo ocupando toda o la mayor parte de la apertura. En cuanto a las plantas carnívoras, si has puesto algunas fuera para prevenir sería suficiente con tener un par en la cocina. Si no las hay, harían falta entre cuatro y seis».

7. Trucos

Como experta en la materia, Ana Herran conoce algunos trucos que viene bien saber. «Las plantas exteriores es mejor regarlas por la noche, ya que sino la combinación de la humedad y los rayos del sol hace que se recuezan», aclara. «Si tenemos plantas antimosquitos con flor, se pueden cortar algunas y ponerlas en floreros por las diferentes estancias de la casa, así su efecto se multiplica».

8. ¿Es molesto el olor? ¿Y las mascotas?

El aroma que desprenden las plantas y que tanto desagrada a los mosquitos no es ningún problema ni para otras mascotas, ni para los seres humanos. «Es una fragancia cítrica, como a limón, que en general suele resultar agradable para la gente».

9. Plagas

Precisamente porque no resultan especies desagradables para otros bichos, las plantas antimosquitos de exterior pueden ser atacadas por plagas como la cochinilla, la mosca blanca o la araña roja, por citar algunas de las más populares. «Es preciso revisar periódicamente las hojas y, sobre todo, los brotes más jóvenes, por si hay larvas. En caso de encontrarlas, lo mejor es usar algún producto ecológico indicado para terminar con ellas. Si además lo que se va a tratar es una albahaca, susceptible de consumirse en la cocina, lo de que sea totalmente inocuo para la salud no es optativo, es obligatorio».

10. Niños

Combatir a los pequeños chupasangres con un método tan natural como las plantas está especialmente indicado para los hogares en los que hay niños. Siempre y cuando no sean alérgicos a las flores o plantas escogidas, es difícil encontrar un sistema menos tóxico. «Si además los críos se implican en el cuidado de las plantas, puede resultar incluso divertido para ellos», concluye.