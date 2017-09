La pizzería con una vaca disecada colgada del techo que enciende la red Los dueños del local aseguran que su intención es denunciar el maltrato animal EL DIARIO VASCO Sábado, 30 septiembre 2017, 10:41

¿Qué pensarías si entraras en un restaurante y te encontraras que en el comedor hay una vaca disecada colgada del techo? ¿Saldrías del local indignado, te quedarías a comer aunque tal vez se te atragantara la comida al no poder quitar la vista del objeto, o considerarías que es un mensaje contra el maltrato animal?

Pues una pizzería australiana ha tenido la asombrosa idea de colocar una vaca disecada que cuelga del techo por las patas traseras. Sus propietarios aseguran que pretenden así denunciar la creciente industrialización en el sector ganadero y hacer ver a sus clientes de dónde sale la carne. También demostrar "la verdadera consecuencia de consumir leche”.Aseguran que desean cambiar la "visión idílica" que se tiene sobre las "vacas lecheras que pastan felices". Quieren dejar claro que la vaca, de ocho años y de la raza frísia-hereford, fue “comida entera” antes de ser disecada y colgada del techo.

Curiosamente, el local que alberga la pizzeria tiene la estructura de un matadero de principios de siglo, con grandes cristaleras.

Pero la iniciativa no ha sido plato de gusto para todo el mundo en las redes sociales. Hay usuarios que acusan a los dueños del local, llamado Etica y ubicado en la localidad de Adelaida, de promover la "crueldad e ignorancia". No faltan opiniones del tipo de: "Si fuera un restaurante vegano, esto podría tener sentido... Pero como no lo es, estáis considerando la vaca como una pura decoración".

Sin embargo, no faltan tampoco defensores. "Pocos restaurantes están dispuestos a iniciar una conversación acerca de dónde sale su comida", mantiene un internauta. "Tenemos que dejar de ver la carne como algo que viene del supermercado y entender que el dolor y el sufrimiento de los animales están ahí", añade.