Vitor Rodríguez: «El uso de la pistola eléctrica es disuasorio en el 80% de casos»

El pasado domingo, la Ertzaintza utilizó por primera vez la taser o pistola eléctrica. Redujeron a un enfermo mental que se había atrincherado con un cuchillo en su casa, en Vitoria. Los agentes de las Patrullas de Respuesta Inmediata (PRI) disponen de ocho unidades, que llevan enganchadas en el pecho del uniforme desde hace un año.

- En marzo de 2017, en un caso similar, dos ertzainas resultados heridos por arma blanca en Leioa. ¿Considera un éxito que esta vez no haya habido lesionados?

- Claro que sí, la taser salva vidas. Siempre que la utilizamos estamos protegiendo la integridad física, sea la del sospechoso o la de los policías. A veces, como en este caso, se trataba de una pobre criatura que no merecía el uso de otro tipo de fuerza.

- ¿Qué siente una persona que recibe una descarga de una pistola eléctrica?

- Le puedo decir lo que sentí yo. Cuando entré en la empresa lo pedí para saber de lo que hablo. La sensación es de claustrofobia dentro de tu cuerpo. Los músculos motores se paralizan y caes.

- ¿Es peligroso?

- El uso de la taser ofrece la seguridad que otras armas no dan. Ahora, si una persona está en un décimo piso y dice que se va a tirar, no es la situación ideal para usarla, pero tampoco una porra o un arma de fuego. Es una herramienta que salva vidas y no hay riesgos acreditados. Resulta menos lesiva que cualquier otra arma.

- ¿Qué riesgos entraña?

- En algunas situaciones particulares, inmovilizar a un persona puede no ofrecer garantías, por ejemplo en una altura elevada. Pero el uso de la taser en el 80% de los casos es disuasorio, según una estadística del Reino Unido. La mayoría de los conflictos se resuelven sin disparar, esto es fenomenal. Luego están las situaciones críticas, cuando puede ocurrirle algo malo a los policías o a los sospechosos.

- Después de recibir una descarga, ¿el individuo tiene que recibir asistencia médica?

- Por norma general, no. Yo hablo por mí y todas las personas que he visto. Ahora, si un dardo entra en un ojo, recomendamos que sea un médico el que lo extraiga y no el policía. Cada cuerpo establece sus protocolos. (La Ertzaintza deriva al afectado al hospital). Debido a la mitología en torno a la taser, ésta es una forma de dejar claro que todo está bien, es una protección. Solemos hacer una advertencia a los policías: cuidado porque el sospechoso queda inmovilizado cinco segundos, pero luego puede volver a coger el cuchillo. No es como el disparo de un arma, sino como la tecla de pausa en el mando de la tele. El policía tiene que estar preparado para reducir después a la persona. En EE UU se vende un modelo no profesional a ciudadanos. ¿Sabes cuánto tiempo dura el disparo? 20 segundos, porque una señora a la que le aborda un ladrón tiene tiempo para escapar, pero no sabe hacer una llave o reducir a una persona.

- Alguien con una dolencia cardíaca, ¿podría sufrir complicaciones?

- La taser no tiene impacto en las cardiopatías o en personas con marcapasos. No lo decimos nosotros, sino 700 estudios. Es un mito que contribuye a ese efecto disuasorio, a l miedo. Con un niño nunca se usaría un arma de fuego, tampoco la taser.

- ¿Cuántas hay en Euskadi?

- No sabría decir. Empezamos vendiendo en 2002. En España hay más de 1.000 en unos 200 municipios, también en la Ertzaintza y los Mossos. Estamos promoviendo aquí la taser y las cámaras que la acompañan, que documentan todo lo que pasa. Hay una voluntad generalizada en los policías, no he encontrado ninguno que no quiera una taser o una cámara.

- ¿Cuántas veces se han usado en los últimos años en España?

- No sabemos, pero si hablo de Orihuela, que la compraron hace dos años para un barrio complicado en el que necesitaban imponer autoridad, cero. Los niños empezaron a hablar de 'las chispas' y la gente las cogió miedo. En Benidorm, en año y medio la han esgrimido 20 veces, pero sólo en dos han disparado. La sociedad quiere intervenciones más asépticas, pero hay veces que no queda otra, cuando la persona está enferma y no tiene capacidad de decisión o si está bajo el efecto de las drogas.

- ¿Qué beneficios le puede aportar a un cuerpo policial?

- Salva vidas, permite resolver situaciones complicadas sin tener que utilizar un arma de fuego y reduce las lesiones en policías en un 70%.

- ¿Cuánto cuesta una?

- Aquí en España, 2.000 euros con cartuchera y batería. La cámara, que se activa automáticamente, 600.

- ¿Por qué suelen llevar cámara?

- Surgió en EE UU porque muchos casos terminaban en los tribunales y los policías pedían que se incorporara una cámara para grabar la actuación. También es importante la cadena de custodia. El día, la fecha, la hora, y la acción concreta, quedan grabados dentro de la taser en un fichero que no se puede borrar. Esto es una garantía cuando hay una denuncia de abuso policial. Sabe que puede utilizarla sin ser acusado falsamente.

- Y la grabación de la cámara, ¿dónde se almacena?

- Tiene una memoria anterior al disparo de 30 segundos. Se activa cuando enciendo el seguro y la saco. Toda la actuación queda grabada en una plataforma de Microsoft, con un alto nivel de seguridad, que es más segura que cualquier ordenador. Se gastan un billón de euros al año en ciberseguridad y además los datos están encriptados.