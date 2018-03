Las personas mayores no se fían de internet para sus viajes EFE Un informe de Kontsumobide realizado en 2017 describe las principales dificultades y problemas de los mayores en sus viajes y desplazamientos AIENDE S. JIMÉNEZ Lunes, 19 marzo 2018, 07:44

Aunque las nuevas tecnologías han dejado de ser un misterio para las personas mayores, hay ciertos aspectos en los que siguen prefiriendo el trato cara a cara. Es el caso de la planificación de sus viajes o excursiones. Un informe elaborado por Kontsumobide en el año 2017, en el que se recogen las respuestas de un total de 288 personas participantes en el programa de formación en consumo para mayores de la entidad, ha permitido identificar objetivamente los problemas más habituales que las personas mayores suelen encontrar a la hora de organizar o disfrutar de un viaje, si conocen sus derechos antes estos y si saben cómo resolverlos.

Según los datos obtenidos, se concluye que una gran parte de las personas mayores encuestadas contratan sus viajes en agencia de viajes (72%) y muy pocas personas se animan a hacerlo por internet (11%). Además, dentro de las contrataciones que hacen predominan los viajes combinados (80%).

Por otro lado, se ha podido comprobar que un alto número de personas (61%) ha sufrido algún tipo de problema en alguno de sus viajes. Dentro de los problemas con los que se han encontrado, los que más se repiten son: Retrasos y/o cancelaciones del transporte (25%); cambio de hotel a la llegada, sin previo aviso (17%); el hotel no reunía las características ofertadas (16%); y la pérdida o rotura del equipaje (15%). A pesar de sufrir algún problema en sus viajes un 64% de las personas encuestadas reconoce haberlo solucionado satisfactoriamente, frente al 22% que llegaron a solucionar solo alguno de los problemas ocasionados. En cambio, un 14% no pudo solucionar el problema sufrido.

Los derechos

Respecto al conocimiento que tienen sobre sus derechos, se puede observar que una buena parte de las personas encuestadas no ha respondido correctamente a las cuestiones planteadas y todavía hay un cierto desconocimiento sobre algunos derechos. No obstante, ante la pérdida de equipaje en un vuelo, un 64% de las personas responde correctamente y sabe como actuar ante una situación conflictiva. Por último, un 36% de las personas dice no saber qué hacer o a dónde acudir a la hora de tener algún problema relacionado con un viaje o transporte.

Según el estudio se puede apreciar que algunos derechos de la persona viajera son más conocidos por el colectivo de personas mayores. De hecho, la mayor parte de las personas encuestadas (80%) tienen claro que en caso de cambio de hotel por otro de igual categoría no les correspondería ninguna indemnización. Ante un retraso de 4 horas de un vuelo la mayor parte de las personas encuestadas (91%) tienen claros sus derechos y saben que les correspondería una compensación económica.

Kontsumobide concluye que sería necesario realizar alguna campaña de sensibilización dirigida a este colectivo para hacerle consciente de sus derechos ante estos servic