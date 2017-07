5 pasos para preparar tu piel antes de tomar el sol este verano La dermis es muy sensible por lo que si no la preparamos previamente a la exposición del sol puede sufrir daños muy severos DV Sábado, 22 julio 2017, 16:34

Es tiempo de playa, sol y vacaciones. No son pocas las personas que, tras un duro año, se toman unos días de vacaciones para descansar, y pasan el día en la playa o piscina más cercana. Sin embargo, es importante tomar una serie de precauciones a lo que cuidado de la piel se refiere. Puede que muchas de las pieles ya se hayan tornado más oscuras, a consecuencia de las frecuentes exposiciones solares, pero aún y todo es importante preparar la dermis ante las largas horas de intenso sol.

1. El pre-bronceado

Una buena forma de preparar la piel es tenerla siempre hidratada. Puede ser una costumbre molesta pero previene muchos de los males que se acrecentan en tiempo estival. De cara a los días soleados una buena manera, rápida y cómoda de hidratar la piel, es usando algún método pre-bronceado que sea hidratante. Este truco te permite lucir una piel ligeramente bronceada y al mismo tiempo protegida y sana.

2. La exfoliación

La radiación solar, además de cambiar el color de la piel aporta mucho calor a la misma, lo que puede ocasionar quemaduras, sequedad en exceso y tirantez. Con la exfoliación se eliminan impurezas y se renueva la dermis, favoreciendo así el bronceado.

3. Encontrar la crema adecuada

Para proteger correctamente la piel es muy importante que se escoja una crema solar con factor de protección solar (SPF) adecuado. Utilizando una buena crema solar se protege la piel del sol y se garantiza un moreno duradero.

4. La alimentación

La alimentación tiene un verdadero impacto en la salud de la dermis. El seguimiento de una determinada dieta, así como el consumo de alimentos muy específicos pueden beneficiarla o perjudicarla. Algunos de los alimentos que se recomienda ingerir antes de exponer la piel al sol son los ricos en licopeno y vitamina C, es decir, tomate, zanahoria y naranja, entre otros. En gran parte, de ellos depende el tipo de moreno que se consigue.

5. El maquillaje

No es aconsejable utilizar maquillaje si se tiene la intención de tomar el sol. No obstante, mucha gente acude a playas y piscinas con base, máscara de pestañas y demás. Si no se puede prescindir del maquillaje es importante que se escoja aquél que esté precisamente diseñado para el verano. Es decir, que tenga un mayor número de factor de protección solar o que sea resistente al agua. Estos ingredientes resisten mejor las altas temperaturas, son más nutritivos y protegen mejor.