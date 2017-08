Más de 50 pasajeros procedentes de Bilbao están atrapados en Madeira desde el sábado Pasajeros atrapados en el aeropuerto de Madeira. / Borja Agudo Los afectados han tenido que abandonar el hotel que les ofreció la aerolínea porque «no hay sitio» EUROPA PRESS Lunes, 7 agosto 2017, 21:03

Más de medio centenar de pasajeros procedentes de Bilbao se encuentran atrapados desde el pasado sábado en Madeira sin poder regresar a la capital vizcaína en avión, debido a los fuertes vientos que azotan al archipiélago portugués.

El vuelo de regreso a Bilbao tendría que haber partido a las 18.10 horas del pasado sábado. Iberia reubicó a los 54 pasajeros en diferentes hoteles, aunque después de dos noches se les ha informado que deben abandonar sus habitaciones, «porque no hay sitio para seguir en ellas», según ha informado a Europa Press una de las afectadas, Vanesa Lorenzo.

«Nos han dicho que, como desde Iberia nadie se había puesto en contacto desde el domingo con el hotel, y como sólo teníamos nuestras habitaciones reservadas hasta las doce, sintiéndolo mucho debíamos dejarlas libres», ha señalado.

Lorenzo ha lamentado que desde la cancelación del vuelo el pasado sábado, «Iberia únicamente nos dijo que desde la recepción del hotel nos informarían de todo, pero no nos solicitaron un teléfono de contacto ni nada. Desde entonces solo contactaron con el hotel para prolongar nuestra estancia una noche más, y desde el domingo no se sabe nada». «El problema es la falta de información, ya que no sabemos si el vuelo va a salir este lunes, si nos vamos a tener que quedar más días aquí, si tenemos o no sitio dónde dormir... es todo una falta de información», ha criticado.

Los pasajeros permanecen con sus maletas fuera de los hoteles a la espera de conocer alguna nueva información por parte de la compañía aérea. «Gracias a las gestiones de mi agencia de viajes, he sabido que aún no se conoce si nos pondrán un autobús para llevarnos a otro hotel o si existe la posibilidad de que a lo largo de la tarde cojamos algún vuelo de regreso. La única indicación que tenemos es la de estar cerca de recepción para ver si vuelven a decirnos algo», ha dicho.