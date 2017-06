El panel de tráfico que te lleva a la droga Los conductores que accedían a Barcelona por la Avenida Meridiana no daban crédito a una señal luminosa en la que se informaba: «Drogas por la derecha» EL DIARIO VASCO Martes, 27 junio 2017, 18:08

Los conductores que accedían a Barcelona por la Avenida Meridiana el martes por la tarde no daban crédito a lo que veían sus ojos. Una señal luminosa de tráfico informaba: “Drogues per la dreta (Drogas por la derecha)". Todos se preguntaron cuál podía ser el significado.

Las redes sociales sociales se hicieron eco rápidamente y proliferaron imágenes del curioso panel junto con comentarios de todo tipo sobre el insólito mensaje. Estos son algunos ejemplos recogidos en Twitter: "Si no me drogo, voy por la izquierda??? Gracias por avisar!!!! y “El mensaje) forma parte de dispositivo ‘Operación coca de Sant Joan”. Viva mi ciudad chavales JAJAJAJAJAJAJAJAJA"." Ya sabéis, los que quieran drogas, pop el carril de la derecha... xD". "Es que aquí somos muy modernos, así que circulen... “Drogas por la derecha”. "El que lleve drogas circule por la derecha. Los que no, sigan su camino". "Siempre es bueno que te avisen, no vayas a estar toda la tarde dando vueltas sin saber donde ir a buscarlas...jajaja"

El Servei Català de Trànsit salio al paso y aclaró desde su cuenta de @transit que se trataba de "una avería en el panel ha mezclado los mensajes 'Drogas+conducción=accidente' con 'Circule por la derecha'.