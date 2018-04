Pagar por ir al baño en el avión El baño de un avión de pasajeros. / AFP La aerolínea de bajo coste Swoop planea cobrar a los pasajeros por usar los baños de sus aviones a partir del mes de junio DV Viernes, 13 abril 2018, 16:50

'Duty Not Free'. Así es como la aerolínea Swoop ha decidido bautizar a la curiosa decisión tomada. Se trata, nada más y nada menos, que de cobrar por utilizar los lavabos de sus aviones. Sí, tal y como leen. Habrá que pagar por usar los baños.

1 dólar (0,80 €) por minuto que el pasajero esté dentro del baño del avión que habrá que pagar con la tarjeta de crédito. El tiempo, dicen, comenzará a correr en el momento en el que se cierre la puerta del baño, por lo que que nadie descarte que a partir de ahora, los viajeros de la aerolínea Swoop empiecen a hacer sus necesidades con la puerta abierta...

Destacan desde Swoop que esta medida servirá para que se puedan mantener limpios los baños. Ya saben: ya que se trata de una compañía 'low-cost', mejor que los vuelos continúen siendo baratos y, por lo menos, con los baños en condiciones...

¡Solo pagarás por lo que uses! Pero eso sí, que no te entre el apretón, porque si no tendrás un gran problema (sobre todo en la cartera). Si necesitas papel higiénico, tendrás que abonar 20 céntimos de euro, si necesitas jabón, en cambio, 80 céntimos.

No es la primera

Swoop no es la primera aerolínea que plantea esta medida de pagar por usar los baños, aunque probablemente sí vaya a ser (se espera que se ponga en marcha a partir del 20 de junio) la primera en aplicarla. Hace unos años, la popular Ryanair a punto estuvo de implantarla, pero no terminó de convencerles la idea.