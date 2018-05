El Padre Teide sigue vivo Jueves, 17 mayo 2018, 11:04

Además del pico más alto de España, con sus 3.718 metros sobre el nivel del mar, es el tercer mayor volcán de la Tierra (7.500 metros desde su lecho oceánico). El Teide es el emblema de Tenerife y el lugar al que miran los expertos desde hace cientos de años, conscientes de que algún día se enfadará. La última vez que su cumbre escupió lava fue en 1798. Un recuerdo de que el Padre Teide, como lo conocen los isleños, sigue vivo y de que no se debe subestimar su apariencia dormida. No en vano ha sido designado como uno de los 16 'Volcanes de la Década' por las Naciones Unidas; es decir, como uno de los más peligrosos del mundo. Aunque de momento no hay visos de que quiera despertar.