La paciencia de Imanol Arias para explicar el Cupo vasco a Pablo Motos Imanol Arias, en un momento de la entrevista con Pablo Motos. / Antena 3 Imanol Arias defendió en 'El Hormiguero' que en el País Vasco «hay muy poca corrupción, mucho fondo social, no hay tanto trabajo basura y tiene un cumplimiento con Hacienda brutal» DV Miércoles, 6 junio 2018, 20:42

Imanol Arias volvió ayer a 'El Hormiguero' por todo lo grande en un programa en el que su presentador, Pablo Motos, se llevó un buen 'zasca' a cuenta de las inversiones en el País Vasco y el Cupo. Ante la pregunta sobre si los vascos se estaban beneficiando de una inversión de 540 millones de euros gracias a los acuerdos del PNV primero con el PP y después con el PSOE, el actor criado en Ermua, respondió con una encendida defensa del Cupo vasco.

«Cuando has vivido allí hay que entenderlo. No se llevan 500 millones porque sí. Eso está sujeto a algo que pasa en el País Vasco: muy poca corrupción en el Gobierno, mucho fondo social, no hay tanto trabajo basura, es una sociedad más estructurada y tiene un cumplimiento con Hacienda brutal. No sé si es algo histórico que tengo asumido», argumentó Imanol Arias.

Imanol Arias había acudido para hablar de su vuelta a los escenarios con 'La vida a palos', pero en un momento dado Motos le interpeló sobre los Presupuestos del Estado: «El PNV, ya sabes, que apoyaba a Rajoy, a la semana siguiente lo echa... eso sí, con sus 540 millones, que se los llevan... que ahora veremos si no hay una enmienda y entonces se los vuelve a quitar, porque el PP ya ha dicho que va a ser una oposición dura».

En ese momento, Imanol Arias, respondió con pausa y clama: «El Concierto vasco, cuando has vivido allí, hay que entenderlo, ¿eh? Que no se llevan 500 millones porque sí». Tras sacar la cara a Euskadi, el actor añadió que a él lo del Concierto no le parece nada extraño y que, quizá porque es «histórico», lo tiene «asumido». Sin embargo a Pablo Motos no pareccieron convencerle sus palabras y volvía a la carga para preguntar si, entonces, el Concierto vasco no es «tan poco ético como parece». Entonces, Arias añadía: «España está como el resto de los países, hay que estar continuamente en la pelea mediática».

Este asunto ha llenado Twitter de reacciones de personas que alaban la actitud de Imanol Arias y su esfuerzo por realizar estas aclaraciones. Entre ellos, el propio Pedro Luis Uriarte, exconsejero delegado del BBVA y que en 1980 presidió la Comisión Negociadora del Concierto Económico que entraría en vigor un años después.

