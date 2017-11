La original idea de dos creativos para 'dormir' a los internautas La web Napflix recoge grabaciones «aburridísimas» para ayudar a los usuarios a echar la siesta: desde un ventilador girando diez horas hasta una etapa del Tour. Ivanka Trump la ha recomendado en sus redes sociales YOLANDA VEIGA Sábado, 4 noviembre 2017, 16:35

En realidad no hay muchas ovejas que contar. Apenas una docena en un campo irlandés. La escena, en movimiento aunque no se mueva una paja, está grabada un día de primavera, con un sol tímido asomando, y se alarga una hora o más. Si usted ha visto la grabación entera y aún no se ha dormido puede probar con una 'dosis' mayor: un vídeo de un rebaño enorme de ovejas en un recorrido interminable por un sendero de montaña, una imagen en blanco y negro, a ratos borrosa, sin una sola oveja que se escapa. Si ni por esas ha caído aún en los brazos de Morfeo todavía hay alternativa: un vídeo sobre un torneo de crucigramas. «Es brutal, aburridísimo. Yo no sabía ni que existía».

Lo descubrió Víctor Gutiérrez de Tena (Barcelona, 32 años) buscando una tarde en YouTube. Y es uno de los más de doscientos vídeos subidos a la plataforma online Napflix, «el Netflix de las siestas», una idea original de Víctor y Franc Bonet (Igualada, 42), dos creativos publicitarios que con 40 euros de inversión han montado una web de escenas soporíferas que acumula más de dos millones de visitas. «No ganamos dinero con esto, lo hacemos solo por experimentar, era una especie de reto».

Lo montaron en dos semanas, lo publicitaron entre colegas en su página de Facebook y de repente se encontraron respondiendo a una petición de Oprah Winfrey. «Nos sacó en su revista y nos puso como ejemplo de nuevas tendencias. E Ivanka Trump ha recomendado nuestra web en sus redes sociales». Vamos, que han internacionalizado la siesta...

Probamos a llamar a Víctor precisamente a esa hora crítica de las cuatro de la tarde. Pero hoy no ha tenido tiempo ni para una cabezadita, un lujo que los ideólogos de esta iniciativa solo se permiten el fin de semana. Y mejor, dicen, con algún estímulo. «Yo siempre me he dormido con los partidos de pelota», confiesa Víctor, sin ánimo de ofender a los aficionados. Aunque para modalidad a prueba de 'lechuzas', el bridge. «Nos escribió una chica que conocía nuestra web y nos dijo que usaba ese vídeo para quedarse dormida, así que lo hemos subido», explica Víctor, sorprendido por la repercusión de una plataforma online sin pretensión más allá de saciar la curiosidad de estos dos creativos, que la pusieron en marcha en octubre de 2016.

«Cuál fue nuestra sorpresa cuando nos llaman de un festival de cine de Grecia para decirnos que quieren proyectar un vídeo que grabamos nosotros mismos, diez horas de plano fijo de un ventilador que tengo yo en casa, encendido. Lo proyectaron en el certamen y a la persona que más tiempo aguantó viendo la cinta le regalaron una réplica del ventilador».

Cada semana Víctor y su socio suben un vídeo nuevo, casi todos de YouTube, aunque tienen cuatro de producción propia. «Los dos primeros los grabé yo mismo durante un viaje a Nueva York. Iba en el metro desde Coney Island y capté lo que veía desde el asiento -la puerta del suburbano, principalmente- y también grabé media hora en un estanque de patos en Central Park, lo único que ocurre en ese tiempo es que aparece un pato. Casi todos las escenas tienen un punto cómico».

- Han grabado uno del Peine del Viento y han subido otro del Tour de 1992, con Indurain. ¿No se lo habrán tomado a mal los aludidos?

- ¡No! Nadie se ha ofendido. ¡Si hasta tenemos uno de la Semana Santa de Málaga y a los malagueños les ha hecho mucha gracia! El del Peine de Viento es una imagen preciosa. Por cierto que voy a hacer un 'spoiler': en un momento de la grabación se ve un velero de fondo, jaja. Y el del Tour es que era la única etapa entera que estaba en YouTube. Por cierto que es una etapa bastante emocionante, aunque ahora no me acuerdo de quién la ganó.

El documental del tupper

Entre la colección de vídeos de Napflix hay una escena de Matthew McConaughey viendo llover a través de una ventana, osos panda que tienen muchísimas visitas, ocho horas de una vela consumiéndose, cuatro horas de un torneo de ajedrez, gente haciendo puzzles, una imagen fija de un acuario, un señor lavando el coche, otro que consigue pasarse todas las pantallas del Tetris..., todos ellos «contenidos te ayudarán a combatir el insmonio y a dormir plácidamente durante horas», se publicita con sorna la web.

Aunque «el 'hit' patrio» es la boda de Elena de Borbón y Jaime de Marichalar, asegura Víctor Gutiérrez. «Yo era pequeño cuando se casaron, pero recuerdo que fue un acontecimiento mediático. Así que lo metimos en la web, igual dura tres horas o más. Está incluido en un apartado que llamamos 'Religión' y en el que hemos subido también una misa entera».

- Les falta un apartado de 'discursos de políticos'. Porque los hay firmes candidatos a provocar somnolencia...

- Lo pensamos, y se nos ocurrió que podríamos coger algún discurso de Fidel Castro, por ejemplo, pero la política es conflictiva y no queríamos generar controversia. La nuestra es una web para experimentar con la reacción de los usuarios ante estos contenidos y, sobre todo, una web para pasártelo bien, relajarte y, a ser posible, dormirte.

- ¿Y hace efecto de verdad?

- Sí, sí, cuando algo te aburre, te acabas relajando y te entra el sueño. A mí, por ejemplo, me relaja muchísimo un documental que tenemos de media hora de cómo se fabrica un tupper. Es brutal, una cosa soporífera.

Por cierto que han creado cierta escuela. «El otro día un periodista de un diario deportivo escribía que el partido del Sporting había sido 'un contenido propio de Napflix'».