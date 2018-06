Cuando tu oficio es ser trotamundos La Sociedad Geográfica Española da un curso a los amantes del viaje de aventura. Su organizador cruzó en autostop Sudamérica con 18 años. «Fue en 1976 y el primer día me robaron todo» Diego Cortijo, fotógrafo y reportero, es un experto en travesías por la selva. Ha pasado siete años en Perú. Es uno de los profesores del curso. ANTONIO PANIAGUA Domingo, 24 junio 2018, 13:16

No todo el mundo puede ser un aventurero a lo Jack London. Es necesario estar hecho de una pasta especial. A los 21 años, London se embarcó rumbo a Alaska en busca de oro y regresó enfermo y sin un centavo, pero con un montón de historias fascinantes en la cabeza. Se puede ser un trotamundos a lo Ryszard Kapuscinski y recorrer Etiopía para contar las andanzas de un sátrapa. Hay quienes prefieren encaramarse al risco de un ochomil y quienes optan por poner a prueba su destreza fotografiando a un elefante. Unos apuestan por el trineo y otros por la moto, los hay que adoran la autocaravana y los que aman dormir al raso. No obstante, para sobrecogerse por la belleza de un paisaje no hay que irse muy lejos, basta con andar por cualquier sierra española para quedar anonadado. Pero quizá no es sólo esto lo que buscan los aventureros.

La llamada de lo salvaje y lo desconocido no ha muerto. Aún hoy es posible adentrarse en parajes inexplorados que casi nadie ha pisado. La Patagonia es uno de ellos. Pese a que en el siglo XXI la épica es un concepto en desuso y el turismo de masas arrasa con la idea romántica de buscar la última frontera, el espíritu de los antiguos expedicionarios goza de buena salud.

Hace más de un siglo, Ernest Shackleton publicaba el siguiente anuncio en la prensa. «Se necesitan hombres para viaje arriesgado. Poco sueldo, mucho frío, largos meses en total oscuridad. Peligro constante, sin garantía de regreso. En caso de éxito, reconocimiento y gloria». Shackleton emprendió en el verano de 1914 una gesta que aunque terminó en fracaso, todavía se sigue recordando.

«Viajando sabes cómo reaccionarías en circunstancias extremas» Jorge de la Hidalga, Viajero y escritor

La Sociedad Geográfica Española no quiere que se apague la llama de esos voluntarios que atendieron al reclamo de Shackleton. No promete la gloria pero sí enseñar cómo se hacen bien las cosas. La entidad acaba de impartir un curso, Explorãre, dirigido a los amantes de la aventura. En una jornada intensiva celebrada el pasado día 21, los inscritos aprendieron lo necesario para acometer una empresa de estas características, desde el equipamiento y la ropa a las vacunas imprescindibles para desplazarse a cualquier lugar del mundo. Durante toda una jornada intensiva, los participantes escucharon las charlas de 18 expertos que hablaron de logística, comunicaciones vía satélite, medicina tropical y, en lo que se puso mucho énfasis, cómo encontrar patrocinadores que sufraguen un viaje de esta naturaleza.

El club de las siete cumbres

El alpinista Juan García Arriaza, madrileño de 44 años, es uno de los que se apuntó al curso, y eso que es un montañero experimentado. Aspira a ser uno de los miembros del exclusivo club que ha coronado los picos más altos de cada continente (las siete cumbres lo llaman). Hasta ahora sólo lo han conseguido 400 personas, entre ellos 18 españoles. García se ha plantado en las cimas del Kilimanjaro (Tanzania), Aconcagua (Argentina), Pirámide de Carstensz (Indonesia), Vinson (la Antártida), McKinley (Estados Unidos) y Elbrus (Rusia). Su siguiente desafío es trepar al Everest y conquistar los 8.848 metros de este monstruo de roca y hielo. No es un advenedizo en el mundo de la aventura. Se baqueteó en el ciclismo, el barranquismo y el buceo, aunque lo suyo es colgarse de los desfiladeros. «Ahora estoy tratando de recabar financiación para ir a la cordillera del Himalaya. Como me dedico a la biología molecular y la virología y hago vacunas contra las enfermedades emergentes, tengo que compaginar mi afición con el trabajo y buscar el apoyo de empresas. Lleva su tiempo preparar un proyecto atractivo».

«Caí por una ladera y conseguí parar un poco antes de llegar a un precipicio» Juan García Arriaga, Investigador en vacunas

Como su héroe, Walter Bonatti, un alpinista italiano ya desaparecido, sabe lo que es vivir al límite y ser un superviviente. En Bolivia, con apenas 25 años, ascendía el Pico Ilusión y salió vivo de milagro. Esta montaña de 5.330 metros no está indicada para principiantes. «Es de nivel medio-alto. Subimos un amigo y yo sin ningún problema, pero al bajar me resbalé con los crampones. Caí ladera abajo durante unos cientos de metros. Conseguí parar un poco antes de llegar al borde de un precipicio. Una situación así, que puede conducir a dejarlo, sólo se supera volviéndote a meter en berenjenales. Al día siguiente encaramos una pared bastante inclinada sin cuerdas».

La idea de organizar un curso para exploradores partió de Jorge de la Hidalga, un hombre de vida azarosa que a los 18 años abandonó el hogar familiar para viajar a Brasil y cruzarse toda Sudamérica haciendo autoestop. «Fue en 1976, al poco de morir Franco. Vivíamos en una autarquía. No conocíamos el mundo. El primer día me robaron todo». Para este historiador y novelista, el viaje sin nada preparado tiene algo de ceremonia iniciática y de ejercicio de introspección. «Uno aprende a conocerse a sí mismo y sabe cómo puede reaccionar en circunstancias extremas», asegura De la Hidalga, que curiosamente cada vez es más remiso a viajar en avión. «Te tratan como ganado». Ahora reside plácidamente en Tirgo (La Rioja), un pueblo de 200 habitantes. «Como en casa de uno y del otro. ¿Que si vivo aislado? Qué va. Cuando llega la noche enciendo la chimenea y me pongo a leer», dice Jorge de la Hidalga, de 60 años.

Paisaje sin salir de casa

La búsqueda de bellas estampas no es sinónimo de viajes transoceánicos. Lo sabe bien Susana García Fernández de Cañete (Madrid, 1963), directora corporativa de la multinacional Adveo. Se termina antes preguntándole dónde no ha estado que dónde sí. Porque con su marido, ya fallecido, ha viajado a Kenia, Egipto, Botsuana, Zambia, Cuba, China y un sinfín de lugares. Pero siempre que puede se escapa a la Sierra de Segura y Las Villas (Jaén). «No hace falta irse al otro lado del mundo para disfrutar de la naturaleza. Hace mes y medio hice una foto espectacular en la Cascada de la Hueta; era un domingo luminoso y el agua caía sobre un manto de musgo entre algunos chuzos. ¡Qué belleza!».

En China, el coche en que viajaba debió de quedar para el arrastre cuando hace diez años recorrió 4.500 kilómetros por el interior del país, haciendo una ruta que empezaba en Xian y terminaba en Pekín, bajo la estricta vigilancia de unos supuestos periodistas que no se despegaron del grupo ni a sol ni a sombra. Entonces vieron escenas insólitas, desde trabajadores que barrían la autopista a precarias motocicletas cargadas con un árbol que ocupaba toda la calzada. «Al visitar los templos tibetanos, los niños budistas se fijaron en mis hijas, que eran las primeras occidentales que habían visto en su vida y no podían creerlo. Se organizó un revuelo espectacular porque las niñas, rubitas y pequeñas, sorprendieron a los críos. Querían tocarlas para comprobar la blancura de su piel».

Viajar significa en ocasiones vencer las propias limitaciones. Ramiro Aznar, de 33 años, vive en Zaragoza y se ha empeñado en afrontar un reto que no quiere desvelar porque todo está en mantillas. «Me encanta la montaña, hacer rutas escarpadas, pero si no me controlo adecuadamente sufro hipoglucemia cada dos por tres. Es preciso controlar el tiempo, aprovisionarte de agua y mantener un nivel de glucosa estable, lo cual sólo se consigue con inyecciones de insulina y la ingesta progresiva de azúcares», cuenta Aznar, que se ha adentrado en la selva de Costa Rica, si bien admite que la cosa no tiene mucho mérito. «Costa Rica es la Disneylandia de la biología. Allí subí el Chirripó, a 3.820 metros sobre el nivel del mar», argumenta este biólogo apasionado por la cartografía.