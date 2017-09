Objetos comunes que igual no sabes cómo se llaman Algunos de los objetos más comunes, presentes en la mayoría de los hogares, tienen nombres difíciles de recordar DV Domingo, 17 septiembre 2017, 10:17

Existen muchos objetos en nuestro día a día que no tenemos ni idea de cómo se llaman. ¿Alguna vez has pensado en cuál es el nombre real de la punta de plástico que hay en los cordones de los zapatos? o ¿cómo se llama la almohadilla donde se clavan los alfileres o agujas?

1

Plastinudo. Así se llama el alambre flexible recubierto de plástico que se usa, en la industria, para sellar sacos o bolsas. En casa lo conocemos porque, entre otras, sirve para cerrar las bolsas de pan de molde.

2

Herrete. Multitud de veces te habrás atado los zapatos o zapatillas y habrás visto que al final de los cordones hay una punta de plástico o metal. Pues bien, deberás saber que eso recibe el nombre de herrete.

3

Virgulilla. Según la RAE, virgulilla es un signo ortográfico de forma de coma, rasguillo o trazo. Como ejemplo, añade que se trataría del apóstrofo, la cedilla, o la tilde que aparece en la letra 'ñ'.

4

Estepicursor. Estamos seguros de que has visto decenas de estepicursores, sobre todo, en películas rodadas en el desierto. En botánica, este término hace referencia a aquellas plantas que viven en zonas esteparias y que, una vez fructificadas, son arrastradas por el viento.

5

Crencha. Se trata de la raya que separa el cabello en dos partes. ¿Lo sabíais? Es más correcto decir «hoy me he peinado con la crencha en medio o al lado» que decir «hoy me he peinado con la raya en medio o al lado».

6

Giste. Probablemente, para muchos amantes de la cerveza el giste sea una molestia. Según los expertos, debe coronar el vaso y su medida correcta debe de ser de unos unos 2 centímetros aproximadamente. Sí, lo han adivinado, así se llama también a la espuma de la cerveza.

7

Carúncula. La carúncula, concretamente, hace referencia a las carnosidades que presentan algunas aves en la cabeza y el cuello generalmente de colores vivos. Así se llama la cresta de los gallos y los pavos.

8

Petricor. Probablemente nunca lo habrías imaginado, pero deberíais saber que el olor que desprende la lluvia al caer sobre la tierra seca tiene un nombre: se llama petricor.

9

Acerico. ¿Cuántas veces nuestras madres o abuelas se han puesto a coser con una pequeña almohadilla llena de alfileres al lado? El nombre real de ese utensilio de costura es acerico.