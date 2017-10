Cuatro muertos y un centenar de incendios activos en Galicia, 15 de ellos fuera de control 01:24 Fuego en Chandebrito, Galicia. / Epa «Galicia no arde sola, a Galicia la queman», destaca el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que denuncia el «terrorismo incendiario» que ha causado cuatro muertes COLPISA / AFP Lunes, 16 octubre 2017, 14:45

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado hoy el "terrorismo incendiario" que ha provocado la muerte de cuatro personas y que miles de hectáreas de bosque, aún sin determinar, hayan ardido en más de cien incendios en las últimas horas en Galicia.

"Nos atacaron indiscriminadamente y no pudieron hacer más daño", ha afirmado Núñez Feijóo en una comparecencia tras una reunión extraordinaria de su gobierno para analizar la situación, en la que además se han decretado tres días de luto.

En estos momento hay 105 incendios activos, de los que 38 están controlados y hay quince zonas en situación dos, con peligro para las personas y las viviendas, seis en Pontevedra, cinco en Lugo y cuatro en Ourense. "Galicia no arde sola, a Galicia la queman", ha insistido el presidente gallego, que ha tenido palabras de recuerdo y aliento para los familiares de las personas fallecidas y también para los equipos de extinción y personal del operativo de emergencias.

Ha asegurado que "puede haber fuegos por descuido" pero un día como ayer "no es resultado de la casualidad ni del azar". "Hubo una intensa intención de hacer daño en lugares con mayor impacto, esta vez zonas urbanas, periurbanas, en pueblos y ciudades", ha explicado el presidente de la Xunta.

En cuanto a la situación actual, además de los fuegos, ha señalado que ocho personas han tenido ser que atendidas por quemaduras, de las que tres continúan ingresadas y que varias personas más, dadas de alta, fueron atendidas por inhalación de humo.

Ha concretado que hay 21 colegios cerrados, 20 en Pontevedra y 1 en Ourense -la Universidad de Vigo también ha cancelado la actividad lectiva hoy- así como por prevención se ha procedido al cierre de 5 centros de día, de tres escuelas infantiles y de dos casas nido.

Núñez Feijóo ha asegurado que ha habido detenidos por su presunta relación con los incendios, ya en libertad, y ha explicado que será la Delegación del Gobierno la que ofrezca datos sobre las investigaciones que está realizando.

En cualquier caso ha advertido a estas personas, "que pueden matar y matan", de que las fuerzas de seguridad ya los están buscando para detenerlos.

Ha recordado que ha habido una "actividad incendiaria nocturna intensísima", incluso esta misma noche, con veinte nuevos fuegos iniciados entre medianoche y las 9 horas.

Núñez Feijóo ha agradecido y ha pedido la colaboración ciudadana porque, ha dicho, "luchamos contra un imposible; contra incendiarios homicidas, contra temperaturas extremas, una sequía que padecemos desde hace meses, fuegos que llegan desde Portugal y contra ráfagas viento" provocadas por los restos del huracán Ofelia que están amainando ya.

Ha explicado que estas ráfagas, de 80-90 kilómetros por hora, hacen imposible el control de los fuegos.

Núñez Feijóo ha insistido en que Galicia ha vivido este fin de semana "una actividad incendiaria delictiva intensísima que ya comenzó la pasada semana" con ataques a espacios naturales. "Las personas que han provocado estos fuegos conocen las situación concreta de los montes, que esta madrugada ha sido el momento más crítico por el viento", ha destacado.

Respecto a las críticas de falta de medios, ha defendido que hay más medios, "el doble" frente a "lo habitual en un mes de octubre", periodo en el que normalmente ya se ha desactivado el operativo contraincendios, que suele durar los meses de julio, agosto y septiembre. "Toda Galicia llora esta mañana al ver una parte de nuestros montes calcinados y especialmente por la pérdida de tres personas ya confirmadas", ha comenzado Núñez Feijóo la declaración institucional del Gobierno gallego.

Frente a los incendios y los incendiarios ha asegurado que los gallegos no se van a dar por vencidos y ha afirmado que Galicia está "harta" de que atenten de forma continúa y constante contra su patrimonio y ahora contra las vidas de los ciudadanos.

"Está harta de vernos amenazados cíclicamente por incendiarios que se valen de las condiciones meteorológicas cada vez que tienen ocasión, no lo admitimos", ha destacado Núñez Feijóo, que ha pedido que no se relativice la situación porque se trata de "terrorismo incendiario" y Galicia no quiere "ningún tipo de terrorismo".

Ha recordado la tragedia ocurrida este verano en Pedrograo Grande, en Portugal, con más de 60 fallecidos en un incendio forestal, y ha afirmado que en Galicia se lucha "todos los días" contra incendios "similares o en peores condiciones", por lo que ha dicho que es "inimaginable" la "dimensión de la tragedia" que pudo haber vivido Galicia.

También ha pedido confiar en fuentes de información oficiales y en no difundir informaciones "erróneas" que no contribuyen a arreglar la situación, sino que "puede derivar en alarma mayor" de la ya activada.

Ha elogiado la capacidad de respuesta del pueblo gallego, su "solidaridad y unidad" y ha insistido que "quienes pretenden quemar Galicia tienen enfrente la resolución de todo un país".

También ha agradecido las muestras de solidaridad y apoyo del jefe del Estado, del presidente del Gobierno, de otros gobiernos autonómicos y ha enviado la solidaridad de Galicia a Portugal y Asturias.

Ha animado a los ciudadanos y a los representantes públicos a participar hoy en una "movilización conjunta en homenaje a los equipos antiicendios, en repulsa por los incendios y en recuerdo de las personas fallecidas" con un minuto de silencio a las 12.30 horas.

Decenas de vecinos de Navia, en Vigo, sofocan con cubos y mangueras el incendio que cerca el barrio https://t.co/W4YXpPY3Nz#ArdeGaliciapic.twitter.com/O6ALBRQuNN — Europa Press (@europapress) 15 de octubre de 2017

Durante la comparecencia ha anunciado, además, que la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, ha pedido comparecer mañana de modo urgente en el pleno ordinario que se celebra en el Parlamento para informar de la situación.