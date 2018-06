«Ir al notario con una sospecha es irresponsable» La responsable del Servicio Vasco de Salud acusa a Elkarrekin Podemos y a ESK por no haber denunciado, «si conocían un delito» FERMÍN APEZTEGUIA VITORIA. Domingo, 10 junio 2018, 08:12

María Jesús Múgica analiza con detalle lo sucedido.

- ¿Cómo se explica que en el examen práctico de Cardiología 22 médicos acierten el 100% de las respuestas y el resto llegue, como máximo, a 28 de 81 preguntas.

- En Cardiología, si no estoy equivocada hay 78 aprobados, no 22.

- Una cosa es que hayan aprobado; y otra distinta los resultados de la prueba práctica.

- Cada aspirante tiene su propia mochila. La antigüedad puede darte hasta 60 puntos, puedes tener 18 por euskera, 20 por docencia...

- ¿El dato que le doy es malo?

- Bueno, podría ser (cierto), pero para eso habría que conocer cuál ha sido el sistema de corrección que el tribunal ha determinado de manera colegiada. Hay tribunales que si se responde mal a una pregunta, el resultado final es cero.

- Eso explicaría por qué en Anestesia un 47% de los opositores sacaron un cero en la prueba y otros notas altas o excelentes.

- Efectivamente.

- Pero entiendo, que por algo lo investigan.

- Eso es. Hemos pedido a los tribunales que hagan público el modelo del segundo ejercicio (test, respuesta abierta...) y el sistema de corrección. En estos momentos es importante la claridad. La mayoría de los que se presentan son profesionales de Osakidetza y yo siempre diré lo mismo: Osakidetza tiene muy buenos profesionales.

- No se pone en cuestión a los profesionales de Osakidetza; de lo que hablamos es de si las cosas se están haciendo bien en la OPE.

- Bueno, pues vamos a verlo. Por eso llamo a la sensatez, a la prudencia y a la presunción de inocencia. Y donde veamos que puede haber algo, actuaremos. ESK decía que tenía un documento entregado ante notario y Elkarrekin Podemos, otro.

Cambio de discurso

- Si alguien va al notario y acierta las personas que aprobarán un examen, tenemos un problema.

- Eso es un acto de irresponsabilidad social. Si se sabe que se va a cometer un delito, no tengo que esperar a que se realice la prueba. O se acude a la institución o se va al juez.

- A los jueces no se puede ir con sospechas, se necesitan pruebas. Pero si la sospecha es fundada, se puede acudir a un notario.

- ¿Puedes ir al notario para decir que, por ejemplo, Isabel va a ser la primera de una oferta pública de empleo, cuando lleva un año estudiando y es una profesional brillante...?

- ¿Isabel y sus cuatro amigos...?

- ... Y claro, Isabel aprueba y saco el papel. Eso no me parece normal.

- Cita a los medios...

- No me malinterprete.

- No, pero sí es cierto que de no ser por los medios no estaríamos aquí. La primera valoración del asunto por parte del Departamento fue decir que no pasaba nada.

- Cuando el consejero dice en la comparecencia que no disponemos de ningún expediente abierto de denuncia es que era así. El lunes no lo había. Es verdad.

- ¿Y como no había, no actuaron?

- Somos prudentes, actuamos con los elementos que tenemos. En ningún caso cuestiono a los medios.

- Sí, pero en este caso es justo destacar el valor de lo que hacemos.

- No actuaremos a golpe de presiones, sino en función de los hechos.

- ¿Por qué el consejero se está quedando en un segundo plano en todo este asunto?

- Si hay una persona que jamás se queda en un segundo plano es el consejero de Salud, Jon Darpón.