«Normas para salir con mis hijas», el post de un padre que arrasa en redes sociales Jeff Warren Welch, cuya publicación se ha hecho viral en Facebook Las «reglas» se han hecho virales tras ser compartidas en Facebook por más de 36.000 usuarios DV Martes, 12 septiembre 2017, 17:15

as primeras relaciones de pareja de un hijo son una preocupación para cualquier padre. Se trata de un territorio nuevo y complicado para un adolescente, especialmente desde el punto de vista emocional. Sin duda alguna, ofrecer apoyo, respeto y buenos consejos es el papel que los progenitores deben asumir, pero no siempre es fácil adoptar una postura que no invada la intimidad de los jóvenes. Seguramente por eso ha tenido tanto éxito en las redes sociales el post publicado por Jeff Warren Welch.

Este padre y escritor está triunfando en Facebook con sus «Normas para salir con mis hijas». El título no es más que un gancho para atraer la atención de los lectores, porque el contenido del peculiar 'reglamento' no es precisamente el que quizá sugiera ese encabezado.

«Tendrás que preguntarles a ellas cuáles son sus normas», explica Warren Welch en su publicación, «no educo a mis pequeñas para que sean el tipo de mujeres que necesitan que sus padres actúen como 'malotes' posesivos y aterradores para que sean tratadas con respeto». El texto ha recibido más de 7.400 «me gusta», acumula cerca de 1.000 comentarios y ha sido compartido por más de 36.000 usuarios.

«Las respetarás, y si no lo haces, te prometo que no necesitarán mi ayuda para ponerte en tu sitio. Buena suerte, calabaza», sentencia el escritor, que presume de no estar «criando princesas». La mayor parte de los internautas que han comentado el post han felicitado a Welch por su actitud como padre. «Muy adecuado para los tiempos que vivimos en la actualidad. ¡Gracias por ser honesto y profundamente humano!», apunta un usuario. «Te agradezco que me hayas hecho pensar de manera distinta», añade otro.

«Comprendo perfectamente el deseo de proteger a nuestras hijas. Lo entiendo. Pero el tipo de posturas paternas a las que me refería no tiene nada que ver con ese 'instinto protector'; y sí mucho que ver con afirmar su dominio sobre las mujeres, con reforzar su convencimiento de que ellas necesitan hombres que las cuiden», ha puntualizado Jeff, en una entrevista publicada en «Today».