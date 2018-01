Los nombres más peculiares de las operaciones policiales

En más de una ocasión se habrá preguntado cuál es el origen de los nombres de las operaciones policiales. ¿Quién los decide? Los bautizos suelen realizarlo los propios policías o sus superiores, aunque en algunos casos incluso los jefes de prensa son quienes dan la idea, para 'vender' mejor el tema a los medios de comunicación. Es una costumbre de los cuerpos de seguridad apodar los casos con palabras muchas veces ingeniosas, nombres que comienzan por ser cifrados y son resultado de juegos de palabras, traducciones no tan simples al inglés o al alemán o una combinación de ideas originales. Lo cierto es que no hay un código para nombrarlos. Todo depende del investigador de turno, de cuya parte queda echar mano de la inventiva, colgarse de un detalle, un giro, un significado agudo y, a la vez, cercano a la voz de calle.

No obstante, el sistema de 'bautizo' no siempre ha sido el mismo ni en todos los países es igual. De hecho, hasta 1990 en España los casos se conocían por el número de los sumarios . Aunque hoy en día los nombres de las operaciones no siguen ningún protocolo, existen ciertos límites que no pueden ser traspasados como, por ejemplo, la alusión a la raza, la religión o la nacionalidad de los encausados.

En Gran Bretaña, por ejemplo, no es necesario dar rienda suelta a la imaginación ya que la Policía ha creado un programa informático que fija las denominaciones al azar.

A continuación, repasamos algunos de los más curiosos que han protagonizado la escena política y judicial de los últimos años.

1 'Operación Piñata' Este caso saltó a la palestra en marzo de 2015, cuando quince anarquistas fueron detenidos acusados de «pertenencia a organización criminal con fines terroristas» y «sabotajes y colocación de artefactos explosivos e incendiarios». Los arrestos se llevaron a cabo en Madrid, Barcelona, Palencia y Granada y los detenidos pertenecían a los denominados Grupos Anarquistas Coordinados (GAC). El juez Eloy Velasco decretó prisión incondicional para cinco de ellos.

2 'Caso Gürtel' Este célebre caso es el nombre con el que se conoce una investigación iniciada en noviembre de 2007 por la Fiscalía Anticorrupción, y denunciada por la Fiscalía en febrero de 2009 ante la Audiencia Nacional, sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular, que funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y Valencia. La trama estaba encabezada por el empresario Francisco Correa Sánchez, cuyo apellido Correa en alemán dio nombre al caso, sin ninguna relación con aquel idioma. Se abrió el caso Gürtel tras la denuncia realizada desde Majadahonda por el exconcejal José Luis Peñas, entre otros.

3 'Operación Puzle' Se trató de la investigación del asesinato de un colombiano, cuyo cadáver apareció a trozos en 2007 en un paraje de la localidad madrileña de San Martín de la Vega. Si tiramos de eufemismo, decir que las pesquisas fueron complicadas como resolver un puzle quizá colaría.

4 'Caso Malaya' El 'Caso Malaya' es el nombre que recibe una operación contra la corrupción urbanística en España, dirigida por el juez Miguel Ángel Torres Segura y la Fiscalía Anticorrupción. Tuvo como objetivo destapar un entramado de asociaciones que encubría numerosas actividades delictivas (cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias...) llevadas a cabo, entre otros, por dirigentes del Ayuntamiento de Marbella, importantes empresarios y abogados, y ramificaciones en localidades como Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz, Murcia, Granada, Córdoba, Sevilla y Pamplona. Aunque alguna tesis apunta a que el nombre se debe a la mezcla de las ciudades de Málaga y Marbella, parece ser que fue bautizada así porque la tortura malaya es aquella a la que se somete a gente que no confiesan ni con agua hirviendo, porque son resistentes como una «roca» (apellido del principal acusado, Juan Antonio Roca).

5 'Operación guateque' Uno de los nombres más peculiares. El proceso trata sobre la mayor trama de tráfico ilegal de licencias municipales para locales públicos, que fue destapada a finales de 2007 y en la que llegaron a estar implicados más de 100 empresarios, funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento de Madrid. Debe su alias a que numerosas de las concesiones sospechosas de licencias se hacían a locales de ocio madrileños, discotecas y bares de copas, donde, hace medio siglo, las fiestas se llamaban guateques.

6 'Operación Yogui' Con el mismo nombre que personaje ficticio de dibujos animados. Así se apodó la investigación llevaba a cabo por la Guardia Civil y que consistió en investigar los sobrecostes en las obras del AVE Barcelona-Madrid, adjudicada por 6.882 millones de euros y que al final salió por un importe de 8.996 millones. La operación se conoce así porque uno de los detenidos, Jaime G. L., gerente de Infraestructuras de Adif cuando se adjudicaron las obras, recibió supuestamente por parte de la constructora Corsán un regalo en forma de viaje de placer a Colorado (EE UU) a cambio de haber contribuido a engordar la factura del proyecto, según Anticorrupción. Durante su estancia, visitó algunas pistas de esquí y también parques naturales. ¿El de Yellowstone entre ellos? No porque este se encuentra en el estado de Wyoming, pero la broma hizo fortuna entre los policías asignados a la operación, que empezaron a llamar 'Yogui' al encausado.

7 'Operación Olímpica' Esta operación debe su nombre a que a los "aluniceros" que detuvo la Guardia Civil tenían cierta obsesión por los Audis y el anillo del logo les recordaba a las olimpíadas. La macrooperación, que duró seis meses, se saldó con la detención de un destacado miembro de la 'banda del niño Saez' y los agentes recuperaron diamantes, 32 kilogramos de oro, armas, 1,4 kilogramos de cocaína y casi un millón de euros en metalico.

8 'Operación Anca' El trabajo de doscientos agentes permitió desarticular en Madrid a una peligrosa banda de delincuentes y detener a veinte personas acusadas de, al menos, 53 delitos contra la propiedad, 'alunizajes', robos con fuerza y con violencia, detenciones ilegales y tráfico de drogas, entre otros. La operación se bautizó con ese nombre porque a uno de los integrantes de la banda le apelaban 'el Rana'.

9 'Operación Emperador' Fue el golpe más contundente contra las mafias chinas fuera de Asia. La operación, que se desarrolló en Madrid, tomó ese nombre por el apodo que usaba el cabecilla del entramado, el empresario y mecenas chino Gao Ping. Se barajó que blanqueaba entre 200 y 300 millones de euros al año. Gao Ping fue descubierto por el 'soplo' de un compatriota, que denunció las irregularidades fiscales y laborales en el polígono Cobo Calleja de ese municipio madrileño.