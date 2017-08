Los niños vascos prefieren ser 'youtubers' antes que ingenieros LUIS ÁNGEL GÓMEZ Una encuesta publicada por Adecco desvela las profesiones más populares entre los menores BEATRIZ GARNÁNDEZ Miércoles, 9 agosto 2017, 14:31

«Mamá, quiero ser 'youtuber'», dicen los niños vascos. Por lo menos, antes que ingenieros. Es lo que se desprende de la 13 edición de la encuesta '¿Qué quieres ser de mayor?' publicada por Adecco que desvela las profesiones más populares entre los menores que, año tras año, se mantienen fieles a sus sueños de ser profesoras ellas y futbolistas ellos.

Una de cada diez niñas vascas cuando sea mayor quiere dedicarse al mundo de la docencia (12,2 %). A esta profesión le siguen por orden de preferencia veterinaria (9,8% ), diseñadora (7,3%), actriz (6,6%) y cantante (6,3%). Los chicos, después de futbolista (25%), quieren ser policía (21,4%), 'youtuber' (7,1%), médico (6,3%) e ingeniero (5,9%), según revela esta encuesta en la que han participado 150 menores de Euskadi y otros 2.000 del resto de España con edades comprendidas entre los 4 y 16 años.

Eso sí, lo que parece claro es que la pasión por convertirse en 'youtuber' parece cosa de chicos, ya que las niñas no la sitúan entre sus diez profesiones favoritas. Lo que no quieren ser ni unos ni otras es políticos (19,5% ellas y 17,9% ellos), ni barrenderos (19,3% y 15,5%, respectivamente). Otras profesiones a las que no les gustaría dedicarse son forenses, limpiadores de casas, alcaldes, ladrones, cacos y friegaplatos.

Y es que los menores vascos optan por las profesiones que consideran «divertidas». Es el caso un niño vasco de 4 años que quiere ser pizzero para poder «llevar las pizzas en mi moto». Eso sí, otro entrevistado de su edad no malgastaría su sueldo ganado con el sudor de su frente. Prefiere «guardarlo, aunque si se gasta el de mamá se lo doy a ella».

Cuando les han preguntado sobre quién les gustaría que fuese su jefe, los niños encuestados señalan futbolista Leo Messi. La segunda opción es ser ellos los máximos mandamases para después confesar que les encantaría estar a las órdenes de los futbolistas Cristiano Ronaldo y Dybala o del 'youtuber' El Rubius. Las niñas, en cambio, prefieren como jefa a la cantante Shakira (9,4%), a ellas mismas o a la también cantante Ariana Grande. Los músicos Flores y David Bisbal son sus siguientes opciones.

Difícil encontrar trabajo

El 29% de los menores vascos creen que hoy es más difícil encontrar trabajo con respecto al año pasado -esta percepción se reduce un 10% en comparación con el informe anterior-, pero casi la mitad piensa que las cosas siguen igual (49,3%). Y cuando se les ha preguntado por la definición del paro, un niño vasco de 11 años aseguró que se trataba de «un tipo de huelga».

Cuando se les pregunta por las tareas pendientes por los políticos y que deberían requerir de su mayor atención, el 12,1% de los jóvenes de Euskadi creen que la lucha contra la corrupción es la más urgente, seguida por la de combatir la pobreza (9,9%), generar más empleo (8,5%) y «hacer las cosas bien» (7,1%).

Si los niños pudieran hacer una petición a los políticos serían cosas como: «que nunca más haya cole», «que la comida del comedor sea más rica», «que pongan Disneyland más cerca», «que haya más piscinas con trampolín», «bajar el precio de los cromos» y «que no haya dictadores». Casi ocho de cada diez menores vascos (el 78,6%) sabe quién es Donald Trump, frente a un 40,6% que conoce a Angela Merkel y un 34,8% que identifica a Emmanuel Macron. En cambio, solo un 5,8% sabe explicar qué es el Brexit.