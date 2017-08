Cómo hacer que los niños valoren el dinero… y que no te muerdan el culo Un padre hace público el método que utilizó para inculcar a sus hijos el valor del dinero EL DIARIO VASCO Miércoles, 16 agosto 2017, 12:55

Javier Postigo, un padre que recientemente compartió sus reflexiones sobre la paternidad y la educación de los hijos , ha vuelto a escribir para la sección de Cartas al Director de El Diario Vasco. En su nuevo escrito, Postigo describe el curioso método que utilizó para inculcar a sus hijos el valor del dinero. Este es el texto íntegro:

«Iba al parque de atracciones de Igueldo una o dos veces al año rodeado de críos. Se lanzaban como locos a todas las atracciones, y al poco rato habían consumido el límite de tres vueltas por cabeza que previamente habíamos pactado. Al final siempre acababan llorando, todo les parecía poco. ¡Hasta uno me mordió el culo! Esto tenía que cambiar.

Ayer tocaba de nuevo ir a Igueldo. Fui a Kutxa y pedí al empleado que me hiciera siete sobres con doce euros en monedas. A cada niño le di su paquetito para que se lo administrara. Les solté en el parque de sus sueños. No corrieron desenfrenados, primero preguntaron cuánto cuesta cada atracción, calcularon lo que duraba, llegaron a regatear y hubo quien se negó a gastar tanto en tan poco tiempo. Alargaron más de dos horas lo que antes consumían en quince minutos. Uno no gastó todo, otro me preguntó si podía ahorrar para la próxima vez y el mayor, consumida su asignación, me pidió un préstamo que le negué.

Volviendo del parque les escuchaba cómo comentaban con entusiasmo esa o aquella atracción, lo mucho o poco que costaba y duraba, y a cuántas se habían subido alargando el dinero. Nadie lloró ni me mordió el culo».