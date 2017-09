La última 'perla' del juez de menores Emilio Calatayud: «Las niñas se hacen fotos como putas» El juez Calatayud durante su polémica declaración / TVE Las polémicas declaraciones del magistrado de Granada en el programa de 'La mañana' de TVE han encendido las redes sociales IÑAKI JUEZ Lunes, 25 septiembre 2017, 19:58

«Perdón por la expresión, ¿eh? Tomármelo bien», dijo el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, segundos antes de soltar una de sus 'perlas' dialécticas condenada a levantar ampollas tanto entre los espectadores del programa de 'La mañana' de TVE como después en las redes sociales. «Las niñas actualmente se hacen fotos como putas», dijo en directo el polémico magistrado, invitado por el programa de la televisión pública para abordar la reciente muerte de Celia Fuentes, exconcursante del programa 'Quiero ser', emitido en Divinity.

El juez utilizó este despectivo calificativo para referirse a las menores que suelen subir imágenes suyas a las redes sociales. Ante la mirada estupefacta de los contertulios que no podrían creerse lo que habían escuchado de sus labios, Calatayud intentó justificarse: «Yo he tenido juicios de esos, que han incitado y las han chantajeado para mantener relaciones sexuales, abusos sexuales como consecuencia».

Pero su explicación no convenció a nadie, incluida a la mismísima presentadora del programa, María Casado, que le interrumpió con rapidez: «Emilio, no, Emilio, no, esa afirmación sí que no». Hasta tres veces llamó la atención al juez la conductora del espacio matutino de TVE consciente de que la frase iba a traer cola en las redes sociales, lo que finalmente sucedió pese a que a partir de ese momento el debate siguió por derroteros en los que se mostró más respeto hacia las adolescentes.

Demasiado tarde. La frase «las niñas actualmente se hacen fotos como putas» fue retuiteada de forma masiva por los indignados internautas que se preguntaban cómo era posible escuchar tal información en una cadena pública. Asimismo, muchos usuarios de la conocida red social pedían que Emilio Calatayud, tertuliano habitual en distintos programas de televisión, fuera vetado a partir de ahora por los responsables de dichos espacios.

Emilio Calatayud, Juez de menores de Granada: "Las niñas de hoy en día se hacen fotos como putas". Nada más que alegar. — bandito (@Osfelred97) 25 de septiembre de 2017

¿Como puede continuar en antena el juez de menores este después de decir que 'las niñas se hacen fotos como putas'? #lamañanaTVE — Meritxell (@nftxell) 25 de septiembre de 2017

Señala la respuesta correcta, ¿quién ha dicho "las niñas se hacen fotos como putas"?:

A/ Torrente

B/ Esteso y Pajares

C/ Juez Calatayud — Alicia Murillo Ruiz (@aliciamurilloru) 25 de septiembre de 2017

Emilio Calatayud acaba de decir que las adolescentes van vestidas como putas en #lamañanaTVE. Tranquilamente. — timey wimey stuff (@quetolo) 25 de septiembre de 2017