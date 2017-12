Otra niña... ¡y van cuatro! La pareja, feliz con la idea de aumentar la familia. / EFE Álex de la Iglesia y Carolina Bang esperan su segunda hija. La criatura será la cuarta del laureado director bilbaíno IRMA CUESTA Sábado, 2 diciembre 2017, 08:21

Alex de la Iglesia está de enhorabuena. No es solo que ande estos días promocionando su última película, 'Perfectos desconocidos', y acumulando sobre la mesa las mejores críticas, es que a la vuelta de unos meses volverá a ser padre de una niña. El director de cine bilbaíno y la actriz Carolina Bang, casados en 2014 tras seis años de relación, han anunciado que dentro de cinco meses nacerá su segunda hija, la niña que vendrá a completar la familia en la que ya Julia tiene un papel protagonista y que se convertirá en la cuarta del cineasta.

La idea, según ha confesado De la Iglesia, era tener un niño, pero el destino ha querido que Rebeca y Claudia, las chicas que tuvo con su primera pareja, Amaya Díez, y la propia Julia tengan otra hermana. «Otra niña para la casa. Este tema me preocupa; el objetivo era tener un niño, entonces igual no paramos hasta tener uno. Me veo con 15 niñas y diciendo: 'vamos a intentar la 16 para ver qué pasa'», confesó el realizador en el preestreno del largometraje. Una cinta que habla, básicamente, de la dictadura del móvil. Un aparato, que, según reconoce, le tiene atrapado tanto a él como a sus hijas mayores.

Al margen de que sus deseos de tener un varón se hayan visto aplazados de momento, el director de 'El día de las bestia' dice estar encantado con la idea de aumentar la familia. «Prefiero que las cosas ocurran en cascada, como es mi vida personal y cinematográfica. Me gustan los niños, disfruto mucho con la enana (Julia acaba de cumplir un año) y además es que la paternidad sienta muy bien a mi edad. Ya no eres el típico niñato que se quiere ir por ahí y estás nervioso intentando historias... Quieres estar tranquilo en casa, y se lleva muy bien. Además, como duermo cuatro o cinco horas como mucho, no hay ningún problema en darle el 'bibi' y estas historias. Yo me levanto, se lo doy y no se entera nadie».

Un «superpapi»

De que Álex representa a la perfección su papel de padre da fe la actriz y productora con la que el cineasta comparte su vida. «Es un superpapi», ha asegurado en reiteradas ocasiones Carolina Bang, que además de estrenar hace unos meses la comedia 'Algo muy gordo', con Berto Romero, y de su trabajo en Pookepsie Films, la empresa que comparten, aún saca tiempo para atender a Julia.

Hace solo unos días, cuando la pareja anunció la buena nueva, Carolina confesó que era un bebé muy buscado porque querían que su hija tuviera pronto un hermanito con quien jugar. «La realidad es que me encuentro muy bien, no tengo ningún problema. Y que sea otra niña... pues perfecto. La ropita de Julia nos servirá», ironizó la actriz, que aún no sabe cómo llamarán a la criatura.

Álex y Carolina se conocieron hace casi diez años durante la grabación de 'Plutón BRB Nero', una serie de humor y ciencia ficción que él dirigió y en la que ella era Lorna, el peculiar androide científico de la nave. Años después se casaron y protagonizaron una boda sonada. Aquel día, el novio hizo que de la tarta nupcial saliese un hombre armado con una metralleta (de fogueo) que se dedicó a tirotear a los invitados.