¿Qué se necesita para cobrar la RGI? Viernes, 15 diciembre 2017

Para acceder a las ayudas sociales en Euskadi es necesario cumplir un amplio abanico de requisitos. Casi tan amplio como el catálogo de dudas que suscita el proceso para lograr a la prestación y que provoca numerosas consultas en Servicio Vasco de Empleo, que ofrece información detallada en su web. Éstas son las preguntas más frecuentes.

1

¿Para quién está pensada la RGI?

Para personas sin recursos o que no disponen de los suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Parados que no cobran el subsidio, trabajadores con salarios muy bajos, pensionistas con prestaciones de muy escasa cuantía, inmigrantes sin permiso de residencia... Hay distintos perfiles.

2

¿Qué requisitos se exigen?

Constituir una unidad de convivencia -que incluye a todas las personas que viven en la misma vivienda y que estén unidas por algunas relaciones de parentesco- como mínimo con un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud. Lanbide explica en su web que determinar qué personas componen la unidad familiar les sirve para calcular la cuantía de la ayuda. En algunos casos se admite a personas que no llevan un año. Por ejemplo, solicitantes con menores a su cargo, víctimas de maltrato doméstico, perceptores de pensiones de vejez, invalidez o viudedad.

También hay que estar empadronado y tener residencia efectiva en el País Vasco durante los tres años anteriores ininterrumpidamente. Si no se cumple ese requisito, se aceptará el empadronamiento al menos con un año de antelación a la fecha de presentación de solicitud si se pueden acreditar 5 años de vida laboral remunerada, tal y como indica Lanbide. Si no se cumple ninguno de los requisitos anteriores, deberán haber estado empadronados durante cinco años continuados de los diez inmediatamente anteriores. Aunque, como en casi todos los apartados, puede haber excepciones.

No disponer de recursos suficientes: tener ingresos mensuales inferiores a la cuantía mensual de la RGI que le pueda corresponder según el número de miembros de su unidad de convivencia.

No tener ninguna propiedad excepto la vivienda habitual (casa, garaje y trastero) o el inmueble en el que se realiza su actividad laboral (con excepciones).

No tener de dinero, títulos, valores, vehículos u otras propiedades por un valor superior al establecido para cobrar la ayuda RGI.

Tener más de 23 años (con algunas excepciones)

No estar ingresado con carácter permanente en una residencia de carácter social, sanitario o socio sanitario pública o concertada.

No estar en prisión.

Si está trabajando, no tener reducción de jornada laboral, salvo que no sea voluntario.

Haber solicitado con anterioridad todas las prestaciones económicas que le puedan corresponder, tanto al titular como a los miembros de la unidad de convivencia (pensiones, desempleo, subsidio, pensión de alimentos, etc.)

Estar inscrito en Lanbide como demandante de empleo y de otros servicios, y tener firmado un Convenio de Inclusión o un preacuerdo.

3

¿Cómo se tramita la RGI si se cumplen los requisitos?

En primer lugar, el solicitante debe saber qué oficina de Lanbide le corresponde según el código postal de su domicilio. Puede informarse en los teléfonos 945 160 600 y 630 305 452. En algunas es imprescindible pedir cita previa para ser atendido e informado sobre la RGI. En otras no es necesario.

4

¿Qué ocurre una vez hecha la solicitud?

Tiene que esperar a la respuesta de Lanbide, que llegará cuando se haya resuelto el expediente. Si le conceden la RGI le indicarán el importe, los atrasos y a partir de qué fecha le pagarán. Si no, le explicarán los motivos. En todas las resoluciones informan de qué recursos se pueden poner si no se está de acuerdo.

5

¿Cuándo se empieza a cobrar?

Lanbide deberá resolver y notificar en el plazo máximo de 2 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

6

¿Qué documentación piden para acceder a la RGI?

Original y fotocopia de la inscripción en Lanbide como demandante de empleo y otros servicios, documento acreditativo en vigor de la identidad del solicitante y miembros de la unidad familiar, libro de familia o documento similar, certificado de empadronamiento, declaración de la renta, justificantes de ingresos de todos los miembros, fotocopia de las libretas bancarias y número de cuenta, declaración jurada de ingresos así como del patrimonio familiar, certificado de bienes inmuebles o último recibo del impuesto de bienes inmuebles, sertificado de bienes en el país de origen, contrato de subarriendo, pupilaje, hospedaje, alquiler o coarriendo.

7

¿Cuántas RGI se pueden cobrar por cada vivienda o alojamiento?

Dos. En el caso de que pidan más, se concederá a quién lo haya solicitado en primer lugar y cumpla los requisitos.

8

Se deja de cobrar la RGI si se empieza a trabajar?

Depende. Si los ingresos son superiores a los máximos establecidos para la RGI, se suspende temporalmente la ayuda. Si los ingresos no superan el límite, se puede cobrar la renta complementaria de ingresos de trabajo. En cualquier caso, si empieza usted a trabajar, debe comunicárselo a Lanbide en el plazo máximo de 15 días.

9

¿Se puede salir de Euskadi si se cobra la RGI?

Para percibir la RGI es necesario estar empadronado y tener la residencia efectiva en la comunidad autónoma. Y también estar disponible permanentemente para el empleo y la formación. A pesar de estas obligaciones, las personas que cobran la RGI pueden salir de Euskadi, aunque siempre previa comunicación en su oficina. El número de días que se puede marchar manteniéndose el cobro de la prestación varía según los colectivos, pero suele oscilar entre los quince y los treinta días. Si la salida es superior a 90 días, se perderá la residencia efectiva y no se podrá reanudar hasta que se recupere el requisito de padrón y residencia efectiva.

10

¿Por qué Lanbide puede retirar la RGI?

Entre otras cosas, si se deja de cumplir algunos de los requisitos, por traslado temporal de residencia habitual de toda la unidad de convivencia a un municipio fuera de Euskadi, si hay nuevos ingresos por encima de los límites previstos, si se ingresa en centros residenciales públicos o privados, o en centros penitenciarios por un tiempo superior a un mes, si el titular o cualquier miembro de su unidad de convivencia incumple las obligaciones asumidas al acceder a la prestación, por no comunicar en plazo los cambios en la unidad de convivencia, en el nivel de recursos o cualquier otra modificación, por negarse a negociar o suscribir un convenio de inclusión, por no cumplir los compromisos asumidos en el convenio de inclusión, por no estar disponible para el empleo, no estar inscrito ininterrumpidamente como demandante de empleo o rechazar un empleo adecuado, si se rechazan cambios en las condiciones de empleo que conllevarían una mejora en el nivel de ingresos, si se ocultan datos sobre su situación personal. La suspensión se mantendrá mínimo durante un mes y, en todo caso, mientras persistan las causas que la motivaron. Para intentar recuperarla, hay que acudir a la oficina de Lanbide. Si pasan 12 meses sin reanudarse, el derecho a la prestación se extinguirá definitivamente y hay que esperar un año desde la fecha de extinción antes de pedirla de nuevo.