Conoce la razón por la que los neandertales no sabían dibujar Un estudio sugiere que esa brecha artística con los humanos modernos, y su habilidad para decorar cuevas con figuras de animales, puede deberse a las diferencias en la forma en que cazaban ambas especies humanas EUROPA PRESS Miércoles, 14 febrero 2018, 08:21

A diferencia de los humanos modernos, los neandertales nunca demostraron la capacidad de dibujar imágenes reconocibles, aunque tenían cerebros grandes y produjeron herramientas complejas.

Esa brecha artística con los humanos modernos, y su habilidad para decorar cuevas con figuras de animales, puede deberse a las diferencias en la forma en que cazaban ambas especies humanas, sugiere un científico de la Universidad de California, Davis, experto en relaciones depredador-presa y sus impactos en la evolución del comportamiento.

Los neandertales usaban lanzas de empuje para derribar a sus presas a corta distancia en Eurasia, mientras que los Homo sapiens, o humanos modernos, pasaron cientos de miles de años cazando en un cauteloso y peligroso juego de caza-recompensa con presas cautelosas en las praderas abiertas de África.

Richard Coss, profesor emérito de psicología, dice que la coordinación mano-ojo involucrada tanto en la caza con lanzamiento de lanzas como en el dibujo de arte representativo podría ser un factor que explique por qué los humanos modernos se hicieron más inteligentes que los neandertales.

En un artículo recientemente publicado en la revista 'Evolutionary Studies in Imaginative Culture', Coss examina la evidencia arqueológica, la genómica, los estudios de neurociencia, el comportamiento animal y el arte rupestre prehistórico.

A partir de esto, propone una nueva teoría para la evolución del cerebro humano: el Homo sapiens desarrolló cráneos más redondos y cortezas parietales más grandes, la región del cerebro que integra imágenes visuales y coordinación motriz, debido a una carrera armamentista evolutiva con presas cada vez más cautelosas.

Los primeros humanos cazaron lanzando lanzas en el África subsahariana durante más de 500.000 años, lo que llevó a su cada vez más vigiladas presa a desarrollar mejores estrategias de supervivencia o huida, dijo Coss.

Algunos antropólogos han sugerido que arrojar lanzas desde una distancia segura hace que la caza mayor sea menos peligrosa, dijo. Pero hasta ahora, "no se ha explicado por qué los animales grandes, como los hipopótamos y el búfalo del Cabo, son tan peligrosos para los humanos", dijo. "Otras especies no amenazantes que se alimentan cerca de estos animales no desencadenan un comportamiento alerta o agresivo como lo hacen los humanos".

«Los neandertales podían visualizar mentalmente animales previamente vistos, pero no podían traducir esas imágenes mentales de manera efectiva en los patrones coordinados de movimiento de manos necesarios para dibujar»

Los neandertales, cuyos antepasados dejaron África para Eurasia antes que los ancestros humanos modernos, usaron lanzas de empuje a corta distancia para matar caballos, renos, bisontes y otros grandes animales que no habían desarrollado una innata cautela entre los humanos, dijo.

"Los neandertales podían visualizar mentalmente animales previamente vistos de la memoria de trabajo, pero no podían traducir esas imágenes mentales de manera efectiva en los patrones coordinados de movimiento de manos necesarios para dibujar", escribe Coss.

Coss, quien enseñó clases de dibujo temprano en su carrera académica y cuya investigación previa se enfocó en el arte y la evolución humana, usó fotos y películas para estudiar los trazos de carboncillos y grabados de animales realizados por artistas humanos hace 28.000 a 32.000 años en la Cueva Chauvet en el sur de Francia.

Las imágenes visuales empleadas en el dibujo regulan los movimientos de los brazos de forma similar a cómo los cazadores visualizan el arco que deben hacer sus lanzas para alcanzar sus objetivos animales, concluye.

Estos dibujos podrían haber actuado como herramientas de enseñanza. "Dado que el acto de dibujar mejora las habilidades de observación, tal vez estos dibujos fueron útiles para conceptualizar cacerías, evaluar la atención del juego, seleccionar áreas del cuerpo vulnerables como objetivos y fomentar la cohesión del grupo a través de ceremonias espirituales", escribe.

Como resultado, la llegada del dibujo pudo haber preparado el escenario para los cambios culturales, dijo Coss. "Existen enormes implicaciones sociales en esta capacidad para compartir imágenes mentales con los miembros del grupo".