La multa más surrealista: 130 euros por ir cantando en el coche Sancionado por «causar desorden gritando" perturbando "la paz y la tranquilidad» DV Martes, 24 octubre 2017, 23:22

Taoufik Moalla es un canadiense que ha sido sancionado por las autoridades de la región después de que fuese interceptado cantando en su vehículo. Como leen. La denuncia llegó por “causar desorden gritando”, perturbando “la paz y la tranquilidad”. No se puede confirmar las aptitudes de ese hombre en lo referente a entonación, o el énfasis con el que arrancó el cántico. Sí que fue multado por cantar el tema ‘Gonna make you sweat’ de ‘C+C Music Factory’, tema exitoso del pop de los 90.

En declaraciones a CTV News, Moalla explicó que se percató de la presencia de un vehículo policial tras su coche. Pensó que querían adelantarle, pero realmente le dieron el alto. “Paré y cuatro policías vinieron. Comprobaron el interior del coche y me cuestionaron por si había gritado en algún momento. Les dije que solo estaba cantando”, recalcó.

Esta podría ser una de las multas más sorprendentes que podrían imponer en España, pero que no se lleva a cabo. Otras sí, y son contundentes y afectan a muchos conductores. Pero en el caso de Moalla, la situación derivó en una sanción de 127 euros. “No sé si mi voz era muy mala y por eso me multaron, pero no me lo podía creer. Entiendo que me detengan si he secuestrado a alguien o hay alguna situación irregular, pero no por esto”, denunció.