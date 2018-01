Mujeres denuncian la 'putivuelta' que promociona una discoteca en Bizkaia Definición de la 'putivuelta' utilizada por la discoteca para promocionarse en las redes sociales. TERRY BASTERRA Miércoles, 24 enero 2018, 08:28

«Denigrantes» y «sexistas». Así califican la Asociación de Mujeres y el Talde Feminista de Erandio la 'putivuelta' con la que una discoteca del municipio promociona su negocio en una conocida red social con el fin de animar a las personas que les siguen a acudir a este local de ocio. En una de las entradas el establecimiento invita a sus clientes «a ser el o la protagonista de nuestra película de este viernes 'De putivuelta'», mientras que en otra publican una imagen con la definición que otorgan a este término. Según el establecimiento, la 'putivuelta' es «el recorrido que se hace en una discoteca, un bar o fiesta popular con el propósito de calibrar el ambiente con objetivos de apareamiento».

Para Aintzane Orbea, portavoz de la Asociación de Mujeres de Erandio y del Talde Feminista del municipio, el lenguaje utilizado en las publicaciones del perfil de este local es «vergonzoso y denunciable». «Los términos que se utilizan son para tenerlos muy en cuenta porque tratan a las mujeres como mercancía. Puede parecer una tontería, pero este tipo de sexismo puede acabar generando actitudes como el acoso o incluso la violación», valora Orbea. Desde estos dos colectivos están analizando las medidas a adoptar. Hoy mismo tienen previsto dirigirse al Ayuntamiento «para pedirles que paren esta campaña».

Entre la clientela de este negocio la utilización del término 'putivuelta' también sorprendió. «Este tipo de promoción lo que hace es incentivar situaciones de acoso y agresiones sexuales a las mujeres. Para animar a que la gente vaya a tu discoteca no es necesario que utilicen estas estrategias. Como mujer me parece algo denigrante», aseguraba ayer a este diario una joven de 25 años habitual de este local de ocio y que prefería mantener su identidad en el anonimato. «Salgo mucho por discotecas. He trabajado en ellas y en ocasiones hay algunos chicos que se intentan propasar y a los que hay que pararles los pies. Sabiendo eso, y los últimos casos de violaciones, no entiendo cómo han podido subir esas publicaciones», lamenta.

Este diario se puso en contacto ayer con el responsable de este negocio hostelero, pero no obtuvo respuesta. Por su parte fuentes del gobierno municipal de Erandio indicaban ayer a este periódico que hoy mismo está previsto que el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento analice el lenguaje publicado por la discoteca en su perfil de la red social para decidir si adoptan alguna medida. Desde la Asociación de Mujeres de Erandio y el Talde Feminista ya avanzan que van a pedir que el Consistorio actúe para que se retiren unos mensajes promocionales que consideran «inadecuados y sexistas».