La mujer más peluda del mundo se afeita para casarse

La tailandesa Supatra Susuphan, de 17 años, sufre una rara condición genética llamada Síndrome de Ambras, que hace que tenga exceso de pelo corporal en todo su cuerpo. De hecho, desde 2010 es la chica más peluda del mundo, como asegura su récord Guiness de 2010.

Hace poco Supatra, que reside en Bangkok, se casó con el amor de su vida y compartió fotos con él en la que se le puede ver sin vello en la cara, fruto del primer afeitado en su vida.

El síndrome de Ambras, también llamado síndrome de hombre lobo, es una forma de hipertricosis que causa crecimiento excesivo del pelo corporal. Incluso los tratamientos con láser no son 100% efectivos y el vello corporal suele volver. Natty lo sufre en su cara, orejas, brazos, piernas y espalda. Solo se han registrado medio centenar de casos en todo el mundo desde la Edad Media.

“No eres sólo mi primer amor, eres el amor de mi vida”, es lo que la chica escribió en redes sociales, mostrando por primera vez su cara sin vello con una enorme sonrisa acompañada de su ahora esposo.

El padre de Natty, Samrerng, ha señalado que, tras casarse, su hija procura afeitarse con regularidad, aunque asegura que su vida como “la chica más peluda” no fue tan complicada para ella. Cuando era niña, solían llamarla "mujer lobo" o "Chewbacca", pero, a pesar de ello, no dejó de acudir a la escuela, donde, con el tiempo, fue aceptada e hizo muchos amigos.

"No me siento diferente a cualquier otra persona. Tengo muchos amigos en la escuela. Mi vellosidad me hace especial", ha declarado la joven.