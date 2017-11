Una mujer desvela el truco para ganar dos veces la lotería el mismo día Obtuvo 10.000 dólares con un boleto y al regresar a su casa paró en otro supermercado donde volvió a ganar, en esta ocasión un millón de dólares EL DIARIO VASCO Sábado, 4 noviembre 2017, 10:48

Kimberly Morris es el nombre de una vecina de Wake Forest, en Carolina del Norte, y puede ser una de las personas con más fortuna del mundo. Adquirió el pasado lunes un boleto para un sorteo de lotería, el ‘Diamond Dazzl’, cuyo máximo premio alcanza los 4 millones de dólares. Una especie de ‘rasca y gana’. Obtuvo 10.000 dólares. No contenta con ello, fue a cobrar su premio y al regresar a casa paró en otro supermercado donde volvió a ganar, en esta ocasión un millón de dólares.

“No esperaba mucho, simplemente me divierto”, ha confesado la mujer, admitiendo que ese es su único truco.

Cuando vio el segundo boleto llamó a su marido, quien dijo que el estado de nerviosismo de su esposa era tal que le costaba entenderla. “Le dije que se calmara. Cuando me enteré de lo que me estaba contando no me lo podía creer. Tuve que ir a casa a verlo personalmente”, confesó.

Kimberly cobró su premio el mismo lunes. Tuvo la posibilidad de obtener el millón en una veintena de cuotas anuales de 50.000 dólares o 600.000 dólares en una sola vez. Prefirió esta última, ya que con la retención de impuestos se queda en 417.012 euros. Se desconocen cuáles son los planes de esta madre de tres hijos que ha tenido la gran suerte de su vida.