La mujer asesinada por su pareja en Murcia no había presentado denuncias previas La víctima, que se encontraba en un programa de acogida de refugiados, estaba casada y tenía tres hijos, dos de ellos mayores de edad y un menor de 15 años EUROPA PRESS MURCIA Jueves, 12 abril 2018, 12:05

La mujer de 39 años y nacionalidad colombiana que murió este miércoles tras ser apuñalada por su pareja en Murcia no había presentado denuncias previas por malos tratos, según ha podido saber Europa Press de fuentes cercanas. La víctima, que se encontraba en un programa de acogida de refugiados, estaba casada y tenía tres hijos, dos de ellos mayores de edad y un menor de 15 años.

La mujer no había sido atendida por los Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia (CAVI) y no constan denuncias por violencia de género por la víctima ni nadie del entorno, según las mismas fuentes, que señala que la mujer nunca manifestó sufrir malos tratos por su marido.

Cabe destacar que la mujer acudió este martes a las dependencias del Equipo Municipal de Atención a la Violencia de Género (EMAVI) del Ayuntamiento de Murcia «orientada y acompañada por una profesional de Cruz Roja» solicitando información sobre el divorcio. Así lo hizo saber la concejala de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia, Conchita Ruiz, quien ha precisado que la mujer «en ningún momento planteó o manifestó ser víctima de malos tratos o de violencia de género». Así pues, el EMAVI le proporcionó, como se hace en estos casos, información y asesoramiento sobre el divorcio.

«Desde luego que, desde el Ayuntamiento de Murcia, trasladamos nuestra más enérgica condena y repulsa a este crimen de violencia machista ocurrido en la ciudad de Murcia y, por supuesto, todo nuestro apoyo, cariño y afecto a familiares y amigos, muchos de ellos atendidos directamente en el lugar de los hechos por profesionales de Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y del Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) del Ayuntamiento», según Ruiz. «Lo que exigimos es que no vuelva a ocurrir en ningún punto de España un crimen machista y advertir a los maltratadores y agresores que no tienen cabida en esta sociedad», ha aseverado la edil.

Primera víctima mortal del año en Murcia

La fallecida se convertiría en la primera víctima mortal por violencia de género en Murcia en 2018 si se confirma que ha sido asesinada por su pareja.

En 2017 la primera víctima mortal fue una joven, de 31 años, trabajadora de una asociación que falleció en mayo a manos de su compañero de trabajo en Molina de Segura y con el que mantuvo una relación con anterior. El segundo caso ocurrió en agosto de 2017 cuando se halló en el interior de un vehículo, en una zona rural de Totana, el cuerpo de una mujer, de mediana edad y nacionalidad española, con impactos por arma de fuego, junto al de su pareja, que se quitó la vida con posterioridad.

El tercer caso ocurrió en septiembre de ese año. Una joven de 20 años fallecía asesinada presuntamente por su expareja sentimental, ambos de nacionalidad española, en la diputación cartagenera de Canteras. La joven había denunciado horas antes por amenazas al joven, de 22 años y detenido por la Policía Local de Cartagena.

En 2016, según fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press, no se registraron muertes por violencia machista en la Región de Murcia, al igual que en los años 2012, 2013 y 2014, mientras que en 2015 las víctimas ascendieron a dos, una en Beniel y otra en Lorca.

Desde 2011 y hasta finales de 2015, no se había registrado en la Región de Murcia ninguna víctima mortal por violencia de género. Durante 2010, tan sólo hubo una mujer que murió a manos de su pareja tras ser golpeada fuertemente en la cabeza en el interior del domicilio familiar, en la calle Huerto Alix del barrio murciano de Santiago El Mayor. En este caso, no existían denuncias previas, ni orden de protección sobre la mujer, que al parecer había comentado a su pareja la intención de separarse. Asimismo, la víctima, de 68 años, no acudió a pedir ningún asesoramiento o servicio de los Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI) de la Comunidad Autónoma.

Sin embargo, en 2009 el número de mujeres muertas por violencia de género ascendió a tres. El primer suceso tuvo lugar en julio, cuando el marido de la víctima le disparó con un arma de caza en Los Barreros, en el municipio de Cartagena. Posteriormente, en agosto de 2009 una joven, de 27 años y nacionalidad boliviana, murió tras caer desde un segundo piso en Fortuna, presuntamente por su pareja sentimental, que se entregó de forma voluntaria en la comisaría de la Policía Nacional de Leganés y no se confesó autor del crimen, aunque finalmente pasó a disposición judicial en calidad de detenido por un presunto delito de homicidio.

En el año 2008 cuatro mujeres fallecieron a manos de sus parejas sentimentales y en 2007 dos mujeres, año desde el que existen los registros.