Una mujer de 72 años mata a 17 serpientes con una pala y un rastrillo La noticia se ha hecho viral después de que una vecina de la señora publicase unas imágenes de la anciana junto a los reptiles venenosos que había aniquilado EL DIARIO VASCO Sábado, 5 agosto 2017, 10:08

La hazaña de una mujer de 72 años de Lequire, en Oklahoma, se ha hecho viral en Facebook: armada con una pala y un rastrillo, se enfrentó a once serpientes que reptaban frente a su casa y acabó con sus vidas.

La noticia salió a la luz después de que una vecina de la señora Newby, Susan Thompson, publicara unas imágenes suyas junto a las serpientes venenosas que había matado la noche anterior. «¡Esta noche ha matado a once serpientes que había en su casa! ¡Si necesita ayuda, llámela! Tiene 72 años», escribió Susan junto a las fotografías.

Las reacciones de los usuarios de Facebook no se hicieron esperar. La mayoría felicitó a la mujer por su valentía, aunque otros condenaron su acción. Mientras que un usuario comentó: «¡La habría necesitado esta mañana! Me dan miedo estas serpientes y me encontré una en la entrada de mi aparcamiento»; otro espetó: «Creo que es ilegal matar serpientes. Debería haberlo dejado en manos de un profesional».

Las serpientes Copperhead o serpientes cabeza de cobre son venenosas y pueden ser muy peligrosas. Sin embargo, la señora Newby no se amedrenta y ha seguido matando a los reptiles que se acercan a su hogar: desde el pasado domingo habría acabado con un total de 17.