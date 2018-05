Moto Boar o el alma de un buen motor de explosión

La aventura mecánica, industrial y comercial de las Derlan, cuya restauración es seguida en todos los foros de adoradores de motocicletas singulares, acabó nada más empezar la década de los años 60 del siglo XX pero su canto de cisne fue apasionante. Los increíbles emprendedores, visionarios, artesanos e inventores de Talleres Basor, Estampaciones Arregui y por supuesto el servicio técnico de Antonio Azkue se encontraron un buen día con 198 chasis encargados por la fábrica de las Lube que no iban a tener la salida esperada. Cualquiera se hubiese desesperado o sumido en una profunda depresión financiera. Los zarauztarras no. Se preguntaron si no serían capaces de desarrollar una motocicleta a partir de la Derlan. ¿Cómo? Reutilizando el ya bien probado motor Sachs y aprovechando la experiencia conseguida en esos ocho años de invención, puesta a punto y comercialización de más de 700 motocicletas.

Pensado y hecho. Al poco tiempo nacía la Boar, esa 125 cc de buen carácter deportivo, estrecha, fina y rápida de la que Enrique Laborde es orgulloso propietario. Más aún sabiendo como se sabe que puede que sea la única unidad restaurada y lista para arrancar con patada en el pedal existente en el Golfo de Vizcaya. Monocilíndrica, 2 tiempos, con el centro de gravedad muy bajo era máquina preciosa y aún hoy divertida de pilotar. Solían probarla los zarauztarras en las maravillosas curvas de la carretera de Aia, se picaba bien en las rectas con las Iruña pamplonicas y se vendieron casi a domicilio por toda la península. Antonio Azkue las cargaba en su furgoneta de cuatro en cuatro o de seis en seis y se las llevaba a Navarra, a Castilla, a Asturias... Viaje a viaje hasta que se vendieron las 198 unidades. Hoy esta máquina comparte con la Derlan la comunidad de Facebook de las motos 'made in Zarautz'. Comunidad a la que se accede fácilmente tecleando 'Derlan&Boa'.