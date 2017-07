¿Por qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras? No es casual que unas personas sean blanco de todos los ataques de estos insectos DV Sábado, 29 julio 2017, 15:47

Si eres de esas personas que en una noche te levantas 'acribillado' de picaduras de mosquito, seguro que muchas veces te has preguntado ¿por qué a mí?. No es nada extraño que, cuando estos pequeños insectos tienen que atacar, se decanten más por unas personas que otras. La ciencia dice que no hay un único motivo por el cual unas personas son más atractivas que otras para los mosquitos, sino que son muchos los factores que influyen. A continuación enumeramos algunos.

1

El sudor. Lo que para muchas personas resulta desagradable, no es visto de la misma forma por los mosquitos. A estos pequeños insectos les encanta el sudor y por eso acuden a la piel de aquellas personas que más transpira. Y sí, también a la de aquellas que cuidan poco su higiene. Los mosquitos no son escrupulosos

2

Embarazo. Si la recta final del embarazo es ya de por sí tediosa para muchas mujeres, las picaduras de mosquitos se pueden convertir en una complicación más. En este momento, las embarazadas exhala un 21% más de dióxido de carbono que el resto de la gente, y a los mosquitos esto les encanta.

3

Calor corporal. El calor es también un motivo de atracción para los mosquitos. Cuanto más elevada sea la temperatura de tu cuerpo, más les vas a gustar.

4

La sangre. Sí, es cierto, hay tipos de sangre que gustan más a los mosquitos que otras. En concreto las de tipo B. Mientras, las de tipo A son las que más detestan.

5

El alcohol. Puede que a los mosquitos también les guste el alcohol. Se ha demostrado que las personas que más beben sufren más picaduras.

6

La genética. Y en concreto, el olor corporal. Por motivos genéticos, algunas personas desprenden un aroma que no gusta nada a los mosquitos.