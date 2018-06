Las monedas de 2 euros que debes guardar para luego ganar un dineral Desde hace 14 años han sido muchas las monedas de dos euros que han multiplicado su valor y otras tantas que prometen hacerlo en un futuro no muy lejano CHRISTIAN LLANO Miércoles, 13 junio 2018, 11:12

Desde el año 2004, los distintos países de la Unión Europea acuñan monedas de dos euros conmemorativas, para celebrar aniversarios de hechos históricos o acontecimientos actuales con trascendencia histórica. Unas monedas que son de curso legal y que, por tanto, son aceptadas como cualquier otra moneda.

No obstante, muchas de esas monedas salen a la luz con una tirada muy pequeña, lo que propicia su revalorización en muy poco tiempo, convirtiéndose en piezas muy cotizadas para los coleccionistas. Desde hace 14 años han sido muchas las monedas de dos euros que han multiplicado su valor y otras tantas que prometen hacerlo en un futuro no muy lejano.

Como explica Antonio García en su canal de Youtube es por eso que, si tienes alguna de estas monedas no debes perderla de vista, puesto que podrían valer mucho más en muy poco tiempo:

1. Luxemburgo 2017. Esta moneda salió a la luz con una tirada de 300.000 piezas. Aunque tan sólo ha pasado un año, su precio se ha multiplicado por 2, ya que actualmente el precio de esta moneda sin circular es de 4 euros. Un precio que seguirá subiendo, según los expertos.

- Portugal desde 2012 a 2017. Aquellas monedas de dos euros acuñadas en este periodo de tiempo en Portugal se revalorizarán considerablemente, puesto que ya se aprecia una subida de precio notable año tras año. Las tiradas suelen ser de unas 500.000 piezas y su precio, sin circular, oscila entre los 3 y los 5 euros. Una cifra que se duplica (incluso triplica) cada año.

- Malta 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Las tiradas de estas monedas suelen ser de entre 300.000 y 500.000 y su precio se multiplica en poco tiempo, llegando a oscilar entre 4 y los 10 euros.

- Francia 2012 y 2013. Aunque estos años se acuñaron 1.000.000 de piezas anuales, lo cierto es que Francia suele hacer tiradas mucho mayores. Es por eso que las monedas de dos euros conmemorativas acuñadas en este periodo tienen un valor de mercado de unos 5 euros. Los expertos recomiendan comprarlas si surge la oportunidad, ya que consideran que su precio seguirá subiendo año tras año.

- Finlandia 2017. Esta moneda, cuya tirada es de 500.000, tiene un precio actualmente de unos 3 euros. Los coleccionistas apuntan a que es muy probable que este modelo se revalorice con el paso de los años.

- Monedas que no están en circulación. Existen algunas monedas conmemorativas muy especiales, como las de Grace Kelly y San Marino o del Vaticano, que no están en circulación y que se han revalorizado de una forma muy notable. Aunque no se pusieron en circulación, sí se vendieron estuches para coleccionistas, muy valorados por los expertos en numismática.