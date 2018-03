Los 10 mejores detergentes para lavavajillas según la OCU Entre todos los detergentes valorados, Somat Oro se ha quedado con el primer puesto DV Lunes, 26 marzo 2018, 12:03

El estudio realizado por la Organización de Consumidores ha elaborado un informe con los mejores detergente para lavavajillas del mercado. Para realizar este ranking se han tenido en cuenta cuatro factores: la eficacia del detergente con diferentes tipos de manchas, la calidad de secado de toda la vajilla, la valoración del brillo conseguido y el impacto medioambiental tanto de los ingredientes como del envase. De acuerdo con este estudio los 18 mejores detergentes para lavavajillas son:

1

Somat oro 12 funciones (66 puntos)

Considerado de buena calidad, el detergente Somat Oro lidera la lista. En cada envase se encuentran 40 dosis, con un precio de 0,21 euros cada una.

2

En el segundo puesto se encuentra el detergente W5 perteneciente a Lidl. Este producto cuenta con 40 dosis cada caja, con un precio de 0,10 euros cada dosis.

3

Fairy platinum all in one (59 puntos)

Con una calidad media, este producto de marca conocida-Fairy- cuenta con 45 dosis en cada envase, con un precio de 0,26 euros cada pastilla.

4

Finish powerball quantum Limón (54 puntos)

Este detergente, de calidad media, se encuentra en la cuarta posición y cuenta con 40 dosis, de 0,32 euros cada una.

5

Bosque verde pastillas todo en 1 (52 puntos)

Perteneciente a Mercadona, este producto de calidad media cuenta con 26 dosis, con un precio de 0,10 euros cada una.

6

Finish powerball quantum (50 puntos)

De calidad media, el detergente Finish Powerball Quantum tiene 27 dosis en cada envase, de 0,30 euros cada pastilla

7

Fairy all in one orange (48 puntos)

En este caso, el detergente Fairy de naranja, cuenta con un mayor número de dosis, 60, con un precio de 0,17 euros cada una

8

Somat 8 funciones todo en 1 (48 puntos)

Este producto, con formato ahorro, cuenta con 52 pastillas -de 0,19 euros cada una- en cada envase.

9

Finish powerball all in 1 limón (45 puntos)

El número de dosis, en este caso, es de 30 en cada caja y el precio de cada pastilla es de 0,18 euros. Este producto se encuentra en el noveno puesto de la lista.

10

Eroski pastillas todo en 1 (45 puntos)

Este detergente para lavavajillas perteneciente a Eroski, cuenta con 50 dosis a 0,10 euros cada una.