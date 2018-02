Matrimonios subvencionados Una pareja china de recién casados, en una playa. / Z. A. Varias provincias chinas ofrecen ayudas para que sus ciudadanos pasen por el altar y evitar que las bodas continúen cayendo ZIGOR ALDAMA Lunes, 5 febrero 2018, 23:28

Los chinos cada vez se casan menos. Y más tarde. En 2016, el número de matrimonios cayó un 6,7% con respecto al año anterior y el mes pasado el Gobierno reconoció que en 2017 sucedió algo parecido, aunque no cuantificó el retroceso. Lo que sí se sabe es que en 2013 hubo 9,92 enlaces por cada mil habitantes y en 2016, solo 8,3. El año pasado, en la provincia oriental de Jiangsu, también se registró un nuevo aumento en la edad media de quienes dan el 'sí, quiero' por primera vez: 34,2 años, 4,6 más que en 2012. Todo esto se traduce en otro problema: cada vez las parejas tienen menos hijos. Puede parecer una paradoja, pero el país más poblado del mundo es también el de la tasa de fertilidad más baja.

Preocupados, los dirigentes de varias provincias han decidido subvencionar el matrimonio. En el área de Shanxi, en el centro norte del país, han abierto la veda con la creación del Fondo de Subsidio de Matrimonios, dotado con 95 millones de yuanes (12,1 millones de euros) destinados a reducir el impacto económico que las uniones tienen en quienes las contraen. No es asunto baladí. Según el 'Diario del Pueblo', un novio en la capital, Pekín, gasta de media en casarse 200.000 yuanes (25.600 euros). Suma a la hay que añadir el coste del hogar.

Las autoridades quieren echar una mano a las parejas y han diseñado una serie de subsidios bastante curiosos. En Shanxi, el Gobierno ofrece una ayuda de 3 yuanes (40 céntimos de euro) por cada gramo de joyería de oro adquirida para la boda y 500 yuanes (64 euros) para el alquiler de vehículos. En otros gastos -incluida la luna de miel-, los novios pueden pedir el reembolso del 5%. Como no podía ser de otra forma en la China del siglo XXI, todas las solicitudes se pueden gestionar a través de una aplicación para el teléfono móvil.

De momento, mil parejas han aprovechado las subvenciones. Pero no está claro que las ayudas vayan a tentar a quienes no tenían planeado casarse. En la sureña provincia de Guizhou, que también ha puesto en marcha un programa similar, un 78% de los encuestados solteros afirma ser feliz sin pareja. El verdadero problema está en que, aunque no lo sean y quieran aprovechar las ayudas, a muchos les va a costar poner remedio a su soltería.

Porque las cuatro décadas que ha estado vigente la política del hijo único han logrado que en China haya unos 35 millones de hombres más que de mujeres. La Academia de Ciencias Sociales de China calcula que, en 2020, 15 millones de los que tengan entre 35 y 59 años no habrán podido casarse. Su número continuará creciendo hasta los 30 millones en 2050. «Los padres que prefirieron tener un hijo varón comprobarán ahora que una hija hubiese resultado mucho más rentable», ironiza un internauta.