El matriarcado digital

En el cine también son mujeres

En el séptimo arte, la Inteligencia Artificial también suele estar representada con rasgos femeninos. 'Her', ganadora de un Oscar y un Globo de oro en 2014, y 'Ex-Machina', Oscar a los mejores efectos especiales en 2010, son sendos dramas de ciencia ficción que relatan el romance de un hombre con un sistema operativo. El rol de Ana de Armas en 'Blade Runner: 2049' es bastante similar; 'Ghost In The Shell' está protagonizada por una androide y, aunque sean las malas de la película como en 'Yo, Robot' o 'Resident Evil', las I.A. son generalmente mujeres en la gran pantalla. Una notable excepción es 'Hal9000', la letal computadora de '2001: Odisea en el espacio'.