Cospedal sobre La Manada: «Quizá haya que pensar en cambiar el Código Penal» La ministra de Defensa asegura que «como persona, como ciudadana y como mujer» le cuesta «asumir» el contenido de la sentencia

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha admitido hoy que los nueve años de prisión impuestos a los miembros La Manada le parecen «pocos» y ha señalado que quizá haya que pensar en cambiar las calificaciones penales sobre qué se considera violación y qué no.

«Como persona, como ciudadana y como mujer me cuesta asumir el contenido de la sentencia», ha dicho Cospedal en una entrevista en la Cope, en la que ha señalado que lo que ocurrió en los Sanfermines de 2016 fue una «salvajada» y «una situación en la que ninguna mujer está a gusto».

Aunque ha insistido en que fue «condenable humanamente», ha precisado que no está en condiciones de «entrar en la mente del tribunal, que es el único que ha visto las cintas grabadas« y en que se trata de la calificación de un tipo penal.

«Afortunadamente también hay recursos judiciales y es en lo que tienen que trabajar las acusaciones particulares y aquellos que defienden la posición de la persona agredida, de la víctima, que de ninguna manera quiso ese comportamiento», ha recalcado.

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recalcado que «ninguna víctima jamás tiene culpa» tras el fallo. En un mensaje publicado en su perfil de Twitter, Catalá ha expresado su «respeto» a las decisiones judiciales. «Un principio básico del Estado de Derecho es el respeto a las sentencias judiciales», ha señalado, insistiendo en que «una de sus garantías» es «la posibilidad de que las partes recurran aquello que estimen». «Y en el plano social, una víctima jamás tiene culpa, ninguna», concluye el ministro.

Catalá ya se pronunció este jueves sobre la sentencia expresando su «respeto» y recordando que el fallo es recurrible, en declaraciones a los periodistas en Córdoba. Asimismo, emplazó a los grupos políticos a una reforma del Código Penal «si es conveniente».

Unidos Podemos: «Vergonzoso»

Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha calificado de «vergonzosa» la sentencia y ha subrayado que si una mujer no dice sí, «todo lo demás es violación». «Esto lo entiende cualquiera», ha apostillado.

En una entrevista en 'Los Desayunos' de TVE, Montero ha insistido en que los hechos probados «demuestran que no hubo consentimiento». «Si cinco hombres te meten en un portal, si que tú lo consientas, llevan tu boca a su pene, te penetran anal y vaginalmente y, si esto no se considera agresión, entonces estamos ante una justicia patriarcal y machista», ha alertado.

La diputada de la formación morada también ha subrayado que el hecho de que una mujer no se resista no significa que consienta, pues «si se resiste se arriesga a morir asesinada». Además, ha subrayado que el voto particular de uno de los jueces es «una vergüenza» y ha recalcado que si la justicia no protege a las mujeres tendrán que ser ellas las que lo hagan. «Nos cuidaremos entre nosotras», ha apostillado.

También la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dicho hoy que la sentencia es «profundamente equivocada», que «no responde a las exigencias de justicia de las mujeres» y que espera que sea revocada por el Tribunal Supremo.

En un receso durante un acto en el Ayuntamiento de Madrid, la también jueza ha dicho que después de leer la sentencia «cuidadosamente» considera que la versión de los sucesos, en los Sanfermines de 2016, no recoge correctamente «la sensibilidad de la víctima».

«Se reconocen los actos de agresión sexual pero se describe mal la situación de intimidación que, sin duda, debió sentir la muchacha», ha dicho Carmena, quien ha considerado además que lo sentido por la joven agredida «no puede ser simplemente un agobio».

En su opinión, las sentencias judiciales «deben ser criticadas y los jueces no pueden estar aislados de la sociedad». Carmena ha dicho además que espera que el Tribunal Supremo revoque la sentencia hecha pública ayer en Pamplona.