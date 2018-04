La hora de la justicia para el caso de 'La Manada' Varios de los acusados corrieron el encierro tras la supuesta violación grupal. La lectura hoy del fallo por la supuesta violación grupal de Sanfermines despierta una gran expectación social A. L./ G.G. Jueves, 26 abril 2018, 06:30

En apenas cuatro minutos se desvelará hoy uno de los casos judiciales más mediáticos y de mayor impacto social de los últimos años. La lectura este mediodía de la sentencia por la supuesta violación grupal de Sanfermines traerá, sea cual sea la resolución, una cascada de reacciones, vista la trascendencia jurídica y social que ha adquirido el caso. Los hechos que se han juzgado en la Audiencia de Navarra son ya de sobra conocidos. Una joven madrileña de 18 años denunció el 7 de julio de hace dos años haber sido violada de madrugada por cinco jóvenes andaluces. Pocas horas después, los acusados, que se hacen llamar en su grupo de Whatsapp 'La Manada', fueron detenidos y desde entonces permanecen en prisión provisional. El fallo judicial se espera con la incógnita de si los jueces les condenarán por el delito principal de agresión sexual, como piden las acusaciones particulares y la Fiscalía, por abusos sexuales o si serán absueltos, tal como reclama la defensa.

Envuelto en un debate social paralelo, la clave del caso que deberán determinar los jueces con su sentencia para 'La Manada' es si hubo consentimiento o no por parte de la joven para mantener relaciones sexuales. Además del testimonio de la víctima, el vídeo que sacaron los propios acusados con sus móviles, 96 segundos de grabación, es una de las pruebas a las que se agarran tanto la acusación particular como la Fiscalía para sostener que lo que sucedió aquella madrugada fue una violación (agresión sexual) y solicitan penas de 24 años y 9 meses de cárcel (acusaciones populares) y de 22 años y 10 meses (el fiscal). Los cinco encausados se han declarado inocentes. Para sus abogados, sin embargo, las imágenes demuestran que la chica no habla en ningún momento y que, por lo tanto, no se puede dar por sentado que no hubo consentimiento. Ella siempre ha declarado que, rodeada por los cinco jóvenes, no opuso resistencia porque estaba en «estado de shock».

Cabe la opción de que el fallo ni satisfaga la petición de las acusaciones ni de la defensa y que determine que se trató de un delito de abusos sexuales y no por agresión. De ser así, la condena podría quedarse en menos de diez años. Ninguna de las partes planteó esta opción pero el tribunal puede entender que las relaciones fueron forzadas aunque los acusados no emplearon fuerza ni intimidación, que es lo que diferencia un abuso sexual de una agresión. La joven ya manifestó en el juicio que no hubo violencia, pero las acusaciones subrayaron que la intimidación fue evidente por «la superioridad física y numérica» de los cinco acusados. Los abogados defensores tampoco abordaron esta cuestión en el juicio, porque creen que todo fue consentido y por lo tanto el fallo «solo puede ser absolutorio».

Hasta el año que viene

El fallo que hoy no pondrá punto y final al recorrido judicial del caso. Sea cual sea el sentido de la sentencia en el caso de 'La Manada' -que se entregará en un pendrive y podría superar las 200 páginas-, será recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Los recursos podrían tardar hasta un mes en llegar al TSJN, cuyos tiempos suelen rondar los dos meses. A su vez, la sentencia que adopten podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo, que podría tardar entre seis y nueve meses en resolver, por lo que la decisión final no llegaría hasta el año que viene.

A cuatro de los acusados de 'La Manada' les espera también el juicio por presuntos abusos sexuales a una joven de Pozoblanco (Córdoba), que será fijado antes de acabar el año. Además del caso de Sanfermines, cuatro miembros del grupo son investigados al considera el juez que existen «indicios» de que «abusaron sexualmente de una joven de 21 años» durante la fiesta del municipio de Torrecampo en 2016.