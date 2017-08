Así se llevan los labios este verano Se trata de colores muy llamativos con los que complementarás tu ‘outfit’ diario FRAN JUSTICIA Martes, 1 agosto 2017, 10:30

El verano pide color y los labios no son la excepción, por ello esta temporada estival los tonos coloridos vuelven a imponerse en los labiales.

Aunque no lo creas, el color de tus labios puede completar y hacer triunfar tu ‘outfit’ diario o puede echarlo todo a perder, puesto que el maquillaje es fundamental, es un complemento más de tu look. Quizá por ello es que es tan importante que elijas el labial adecuado, ya que una mala elección podría ocasionarte algunos ‘beauty’ problemas que mejor ni pensar en ellos. Si quieres estar al día de cuáles son los tonos de la temporada y de cómo se llevan los labios este verano, estás en el artículo idóneo. ¡Sigue leyendo y descúbrelo!

1. Naranja. Sí, no es ninguna broma, este verano se llevan los labios de color naranja, y es que no hay duda de que su luminosidad y originalidad hacen que ganen cada vez más adeptos. Es una tendencia que le dará un toque colorido, sensual, natural y refrescante a tu look, así como también dotará al mismo de un matiz ‘vintage’ y ‘retro’, puesto que no olvidemos que este tono ya se utilizaba en la década de los 60. Además, el mismo va bien tanto con pieles claras como con dermis más bronceadas, ya que es una tonalidad muy neutral, la cual dispone a su vez de varias versiones, como mate, con brillo, translúcido, etc.

2. Cereza. El rojo es un color característico a la hora de elegir una barra de labios, pero este verano le gana terreno el rojo cereza. No solo dotará de inocencia y sensualidad tu look, sino que además le dará un toque natural y ‘nude’ innegable. Para este tipo de tendencia es muy importante hidratar eficazmente los labios, ya que de lo contrario se podría apreciar la tirantez de los mismos. Además, es muy importante que escojas un labial de textura grasa, para que dure durante todo el día sin que se cuartee.

3. Rosa pastel. Es el tono estrella para tus mañanas de verano, ya que es un labial que funciona muy bien en esta franja horaria, puesto que nos ayuda a iluminar el rostro de forma natural, aportando a tu look un toque de romanticismo y dulzura. Lo ideal es difuminar tus labios para que el color quede aún más natural, dando así la sensación de que ni siquiera te has pintado los labios.

Y a ti, ¿qué color te gusta más? ¿Con cuál te atreverías?