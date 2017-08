Leyendas urbanas sobre el microondas: la OCU responde Existen multitud de falsas creencias ligadas a este pequeño electrodoméstico y también muchas prácticas que exigen tomar precauciones. La organización de consumidores aclara dudas A.N Martes, 8 agosto 2017, 09:51

¿Las radiaciones modifican la composición de los alimentos.? ¿Las microondas pueden salir al exterior del aparato.? ¿Si hiervo agua, el líquido puede proyectarse violentamente? Existen multitud de interrogantes ligados a este pequeño electrodoméstico, presente en miles de hogares. Dispuesto a aclarar dudas, la Organización de Consumidores OCU ha elaborado un vídeo en el que repasa multitud de falsas creencias sobre los microondas y también un buen número de prácticas en las que se hace necesario tomar precauciones. Estas son algunas de ellas:

Falsas creencias

Las radiaciones modifican la composición de los alimentos: Es falso. "Las radiaciones que emiten los microondas simplemente hacen vibrar las moléculas y así se calienta la comida, pero no modifican los átomos ni convierten la comida en radiactiva", indican.

Las microondas pueden salir al exterior del aparato: Es falso. Si el aparato está en buen estado, las microondas no pueden atravesar las paredes ni la rejilla de la puerta. «En nuestro análisis de seguridad medimos la emisión de microondas al exterior, y los valores encontrados son prácticamente nulos. Además, aún en el caso de que el microondas estuviera deteriorado y tuviera fugas, las ondas pierden intensidad muy rápidamente», concluyen.

Para saber si un microondas tiene fugas se introduce un móvil en el interior, se cierra una puerta y se hace una llamada. Si suena, es que tiene fugas: Es falso. Los teléfonos móviles no utilizan la misma frecuencia que los microondas. «Puede que la protección de los microondas también impida que las atraviesen las de los terminales y de esto dependerá que suenen o no en el interior, pero esto no influirá en que el electrodomético sea más o menos seguro».

Verdades que requieren precaución

Algunos recipientes de plástico no deben utilizarse en el microondas: Es verdad. «Algunos recipientes plásticos pueden migrar materiales a los alimentos, al calentarse éstos. Por ello, sólo deben introducirse plásticos adecuados para su uso en microondas, o bien envases de otros materiales, como el vidrio», advierten.

Si hiervo agua en el microondas, el líquido puede proyectarse violentamente: Es verdad. «Cuando se calienta agua, no se suelen producir las típicas burbujas que surgen al hervir. Al introducir algún objeto, como una cucharilla, o mover el recipiente, las burbujas podrían aparecer violentamente y proyectar agua hirviendo hacia fuera, pudiendo producir quemaduras», indican desde la OCU.