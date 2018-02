¿Es legal que una gasolinera te cobre por inflar las ruedas del coche? Revelan el momento en que un usuario no debe pagar por ello aunque la máquina requiriera la respectiva moneda para entrar en funcionamiento EL DIARIO VASCO Jueves, 8 febrero 2018, 23:28

Desde años atrás las diferentes estaciones de servicio adoptaron una decisión que genera cierta polémica. En 2012, en Valencia, una gasolinera tomó la determinación de cobrar un euro por el empleo del aire para inflar neumáticos. El coste, en teoría, se destina para el gasto anual que supone el mantenimiento de las máquinas y, de paso, concienciar sobre la necesidad de su cuidado. ¿Pueden cobrarnos por utilizar el aire? ¿debería la DGT tomar medidas?

Desde regiones como la Comunidad de Madrid -hay que atenerse a la normativa autonómica- se confirma que las gasolineras pueden cobrar por utilizar dichos dispositivos, según recoge ‘AutoBild’. Eso sí, se aclara que, en caso de hacerlo, se debe exhibir “de forma permanente y perfectamente visible” un cartel en el que se indique el precio, el tipo de moneda admitida y si da cambio, además del tiempo de duración del servicio. Recuerda que este jueves, 1 de febrero ,entra en vigor la nueva normativa referente a los neumáticos para la ITV.

La web de Madrid recalca que “es obligatorio por parte de las gasolineras disponer de dicho servicio”. “Carecer de aparatos de suministro de agua y aire y no mantenerlos en perfecto estado supone incurrir en una infracción administrativa por parte de la gasolinera”, aclaran.

Por tanto, la Dirección General de Tráfico no podría sancionar a las estaciones de servicio salvo en este último caso. Desde el departamento jurídico de Legálitas también tienen una respuesta clara de la que se hace eco el portal ‘Autopista.es’:

“No hay impedimento legal para que se cobre por el servicio, pero el pago no garantiza que dichos aparatos sean mejores u ofrezcan un mejor servicio. La Ley sí señala que aquel conductor que no esté avisado del coste del servicio no tendrá por qué pagar. De hacerlo podría reclamar ante la Dirección General de Comercio y Consumo, o bien a través de una hoja de reclamaciones en el establecimiento”.