Cristina Ramos, sobre la sentencia contra 'La Manada': «Una vez más, se sigue sin creer a la mujer. ¿Qué tienen que hacerle?»

La abogada donostiarra Cristina Ramos, representante de la asociación Clara Campoamor, advierte del «peligroso» mensaje que traslada la sentencia contra 'La Manada' y del impacto que dejará el fallo. «Lo que viene luego es que una víctima no se atreva a denunciar una violación, porque pensará que le va a ocurrir como a la chica de 'La Manada'».

- ¿Qué palabra se le ha pasado por la cabeza al escuchar el fallo?

- Decepción. Pero me lo esperaba.

- ¿Por qué?

- Comentando la víspera con otros compañeros, intuíamos que iban a tirar por la calle del medio. Como siempre, a los jueces les cuesta mucho creer a la víctima. Y tampoco iban a dictar absolución porque se les echaría la calle encima.

- Vuelve a cuestionarse el testimonio de la víctima.

- Una vez más. ¡Lo que cuesta probar una agresión sexual!

- Este ha sido un caso muy mediático. ¿Cuántas otras sentencias de denuncias por violación se quedan en un abuso o en absolución por no creer a la víctima?

- Más de una y de dos. Se utiliza mucho la figura del abuso. En el caso de 'La Manada' se ha discutido si hubo o no intimidación. En otros, si hubo o no consentimiento.

- ¿Tan difícil es de probar?

- En algunos casos puede ser que sí. Pero en este, no. Solo con leer los hechos probados se ve claramente que hubo una agresión. Es más complejo en el caso de una mujer que denuncia una agresión sexual, ha subido a casa de su agresor y solo está la palabra de uno contra la del otro. Ahí es donde es más problemático. Pero en este caso, no. ¿Qué más se necesita? ¿Qué tienen que hacerle? En la asociación siempre decimos que queremos mujeres vivas, no muertas. Si te resistes, son capaces de matarte.

- ¿Tiene que haber violencia o resistencia para que sea violación?

- Parece que está diciendo que la mujer tiene que aparecer con la cara desfigurada o con las piernas medio rotas para que se pruebe la intimidación. Es un mensaje peligroso. Acabamos de tener una sentencia de 12 años de condena en la Audiencia de Gipuzkoa por una agresión sexual a una mujer. La víctima quedó con la cara desfigurada. ¿Eso es lo que queremos para confirmar una agresión? La sensación es que para que haya agresión sexual tienes que aparecer medio muerta. Eso es lo que da a entender la sentencia.

- Los jueces han tirado por 'la calle del medio', dice. ¿No se han atrevido a dejarles absueltos?

- Exacto. Si les dejan libres, la calle se les hubiera echado encima. Pero es que además es una sentencia que no deja contenta a ninguna de las partes.

«Penalmente hay una diferencia entre abuso y agresión. Pero para la víctima es lo mismo»

- ¿Si no hubiera habido la grabación la sentencia hubiera sido otra?

- Hubieran salido absueltos. La chica, además, en su declaración fue muy sincera. Contó el relato como lo vivió y le pasó. Hay gente que dice: 'Yo hubiera gritado'. Nadie sabemos cómo vamos a reaccionar. Estaba rodeada de cinco tíos, en un portal. Insisto. ¿Si esa chica se resiste, qué le hubieran hecho? Está el precedente de Nagore Laffage. Una vez más, se sigue sin creer a la víctima.

- ¿Por qué cuesta tanto?

- A veces, por algunas denuncias falsas, están pagando justos por pecadores. Son delitos graves y creo que antes de acusar tantos años, pesa la duda de si hubo consentimiento o no, si hubo o no violencia. Evidentemente, cuando hay una denuncia tiene que haber un juicio y una presunción de inocencia. No hablo de condenar todos los casos si no queda probado. Pero hay casos en los que se ve claramente, como este. Hay que tener en cuenta además que penalmente hay una diferencia entre un abuso y una agresión, pero para una víctima no. Es lo mismo. El daño psicológico es el mismo o peor, porque encima no tiene el respaldo judicial a su denuncia.

- Un juez emite un voto particular y pide la absolución. Unos hechos como estos llevan a posiciones contrapuestas dentro de un mismo tribunal. ¿Cómo es posible que queden a la interpretación subjetiva de un juez?

- Ese voto siembra la duda. Y será importante para los recursos.

- El movimiento feminista ha salido de nuevo a la calle en protesta. ¿De qué sirve si luego llegan estas sentencias?

- Sirve para darte cuenta de que no hemos avanzado nada, de que estamos en lo de siempre.