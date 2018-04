María Ángeles Álvarez, sobre la sentencia a 'La Manada': «Van a tener que darnos el protocolo de la buena víctima en una violación» María Ángeles Álvarez, en su consulta, valora la sentencia contra 'La Manada'. / MIKEL FRAILE Psicóloga Condena una sentencia contra 'La Manada' que «nos ha juzgado a todas» y denuncia que el lenguaje de la justicia «sigue siendo machista» AIENDE S. JIMÉNEZ SAN SEBASTIÁN. Viernes, 27 abril 2018, 08:56

Con indignación y preocupación. Así reaccionó María Ángeles Álvarez, psicóloga experta en la atención de víctimas de violencia de género y coordinadora del Área de Igualdad del Colegio de Psicólogos de Gipuzkoa, a la sentencia del juicio a la 'La Manada'. «Es una violación. La víctima entró en un estado de shock paralizante que los jueces no han tenido en cuenta».

- ¿Cómo recibe la sentencia?

- Con indignación. Siento que nos han juzgado a todas y nos va a afectar a todas, lo que es muy preocupante. Y no hace más que constatar que el lenguaje de la justicia sigue siendo totalmente machista.

- Resulta contradictorio que el estado de sumisión que adoptó la víctima, reconocido en el fallo, fruto del shock, haya impedido la condena por violación, al considerar que no existió violencia ni intimidación en los hechos.

- Es terrible. Cuando te roban, la Policía te recomienda que no te enfrentes al ladrón, pero en caso de violación tenemos que ser como Juana de Arco, patalear, chillar, pegar, defendernos, cerrar las piernas y llevar las faldas largas. Vamos a tener que pedir que la justicia nos dé el protocolo de la buena víctima, de cómo tenemos que actuar cuando nos violan. Los jueces no han tenido en cuenta el estado psicológico de esa chica, que es determinante.

- Una reacción que se considera frecuente en este tipo de casos.

- Es una respuesta totalmente normal que no podemos contener. En situaciones límite cada persona reacciona de una manera, y ella se quedó paralizada. Se llenó de miedo y de ansiedad, los sistemas defensivos que tenemos que se activan de manera automática le fallaron y no le respondían. Pueden resultar conductas incomprensibles para los demás, pero esa fue su reacción de defensa, porque entendió que era imposible escapar, y apareció la forma de defensa más primitiva de todas, que es no enfrentarse y someterse. Desde luego en ningún momento ella disfrutó de ello como dice uno de los jueces.

- ¿Cómo puede afectar esta resolución a la víctima?

- Esta sentencia es una revictimización para ella, y también para el resto de mujeres que han sido violadas. Pero es que además una víctima de violación vive en permanente juicio. Primero se le pregunta qué ropa llevaba, si había bebido. Después se le juzga por no haberse defendido ante el agresor. Y más tarde, porque lleva una vida normal y sale a la calle. Es vergonzoso y creo que es algo que deberíamos revisar institucionalmente, porque si esto no se considera un delito contra la intimidad no sé qué puede serlo.

«La sentencia abre la veda a las violaciones en manada porque les ha salido muy barato»

- ¿Las secuelas psicológicas quedan de por vida?

- No conozco su caso personalmente, pero nunca va a poder olvidar el hecho de que fue violada de una manera tan atroz, es algo que le va a acompañar para siempre y contra lo que va a tener que luchar mentalmente a diario. Afortunadamente, ha recibido una atención psicológica temprana y ha tenido el apoyo familiar y de su entorno, lo que es muy positivo. Además de todo el respaldo de la sociedad, que le va a ayudar a asumir este hecho. Va a ser importante la labor de los psicólogos para superar el estrés postraumático, que seguro que lo ha tenido, y para que le dé la vuelta a esa revictimización que está atravesando. No obstante, es joven y podrá dejar de ser víctima.

- Se insiste en denunciar cualquier agresión machista, pero una sentencia como esta puede retraer a las víctimas.

- Las mujeres que son víctimas de maltrato o violación no lo suelen confesar, porque es un hecho muy traumático. Esta sentencia vuelve a dejar el discurso del miedo en el que las mujeres somos una vez más apaleadas y abre la veda a las violaciones en manada. A ellos les decimos que pueden violar porque sale barato y a ellas que si tienen miedo y no se resisten, les va a pasar como a la chica de 'La Manada'.

- ¿Le preocupa el ejemplo de lo que es la sexualidad que están recibiendo los jóvenes?

- Existe un fenómeno que es el 'neomachismo millenial' que es muy preocupante, porque la educación sexual la reciben a través de la pornografía a la que acceden en Internet. ¿Qué les han contado a los chicos de 'La Manada' que es el sexo, qué distorsión tienen de lo que es el placer que piensan que esa chica disfrutó de lo que le hacían?