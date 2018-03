Kontsumobide inspecciona bares y restaurantes para ver si reflejan el precio con IVA DV SAN SEBASTIÁN. Martes, 13 marzo 2018, 06:42

El Instituto Vasco de Consumo Kontsumobide puso ayer en marcha una campaña para comprobar si los bares y restaurantes vascos cumplen con la normativa vigente. Los inspectores, que trabajarán en esta cuestión hasta el 23 de este mes, verificarán entre otras cuestiones si los negocios hosteleros exhiben en sus cartas el precio total (IVA incluido) de los productos a la venta, ya que aquellos listados que no reflejan todos los impuestos vulneran la normativa, aunque incorporen avisos similares a «10% de IVA no incluido» o «IVA no incluido». Tampoco son correctas otras prácticas, como sustituir la cuantía en euros por la expresión «según precio de mercado», una actuación que impide conocer de antemano el coste real.

Además de estos extremos, la iniciativa permitirá constatar si los establecimientos disponen de hojas de reclamaciones para entregárselas a los consumidores que así lo soliciten. Los incumplimientos que afecten a cualquiera de esos tres puntos provocarán la apertura de un expediente sancionador.

Durante las visitas, anunciaron ayer, se analizará si los bares, las cafeterías y los restaurantes ofrecen los precios de todas las comidas y bebidas. Asimismo, se comprobará si en los establecimientos con terraza las consumiciones son más caras que en el interior y, en tal caso, si se informa a la clientela del incremento.

El Instituto Vasco de Consumo considera que también resulta conveniente que las personas consumidoras intenten adoptar una «actitud proactiva». Es por ello que si un local no exhibe los precios en ningún soporte, Kontsumobide invita a la ciudadanía a preguntar por ellos para hacer valer su derecho a saber el coste total de los productos antes de adquirirlos, y evitar, en última instancia, facturas de cuantías inesperadas.