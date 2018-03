Un juzgado investiga a un ertzaina que exigía cocaína y dinero a traficantes de Vitoria

«No quiero hablar. Esta gente es muy peligrosa»

Algunos de los testigos que deben declarar en el juzgado de Instrucción 2 de Vitoria no ocultan sus recelos sobre lo que les puede pasar si hablan «más de la cuenta». El responsable de un negocio próximo al bar Erle reconoció a este periódico que presenció la agresión al supuesto traficante, pero insistió en que no quería hablar más porque no quería meterse «en problemas». «Esta gente es muy peligrosa», afirmó. El dueño de otro local situado junto al bar en el que se produjo la agresión que dio pie a la primera denuncia -un establecimiento que según diversas fuentes ha sufrió diversos desperfectos como consecuencia de los registros policiales y de la actividad de los supuestos traficantes- rehusó hacer declaraciones, aunque confirmó los destrozos que había sufrido el bar Erle.